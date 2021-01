Ninjala C’est l’un des jeux les plus “sucrés” de la Nintendo Switch, puisque, depuis son lancement, le nombre de joueurs qui mangent quotidiennement des gâteaux et partagent ensuite quelques bonbons n’a cessé d’augmenter. Ainsi, son contenu est loin d’avoir atteint sa fin, alors maintenant de GungHo, ils ont révélé quel sera le nouveau contenu qui arrivera dans le A venir saisons, ce que, bien sûr, de nombreux joueurs attendent déjà.

La troisième saison de Ninjala est déjà en cours, mais cela ne signifie pas que les prochaines sont juste prévues. Ainsi, comme cela a été confirmé par une nouvelle vidéo (jour du développeur 12), lors de la saison 4 il y aura une collaboration avec Kyary pamyu Pamyu et Let it Die, respectivement en janvier et février, mais aussi une bataille spéciale et un événement limité. Pour sa part, dans le saison 5 De nouvelles armes, une mise à jour du didacticiel et deux nouvelles collaborations (qui n’ont pas encore été révélées) seront incluses. Enfin, dans le saison 6 le premier anniversaire du jeu sera célébré, donc tous les bibelots seront mis sur le gril avec de nouvelles armes, un nouveau scénario et une nouvelle collaboration (qui n’a pas encore été finalisée).

Par conséquent, il est plus que clair que les joueurs de Ninjala ne s’ennuieront pas au cours des prochains mois, au cours desquels seront célébrées les trois prochaines saisons du jeu qui arriveront bien chargées de contenu. Et vous, avez-vous vos meilleures armes et vos meilleurs bibelots prêts pour tout cela à venir?

