De nombreux jeux mobiles sont conçus pour monétiser via des microtransactions. Ce modèle peut finir par amener certains à dépenser des milliers de pesos sur le long terme ou à le faire inconsciemment. Nous en avons un cas dans l’histoire d’un garçon de 6 ans qui a dépensé plus de 300 000 $ MXN dans Sonic Forces.

Récemment, le New York Post a partagé l’histoire de George Johnson, un garçon de 6 ans qui, sans en informer sa mère, a dépensé plus de 16000 USD (environ 318684,80 USD aux taux de change actuels) pour Sonic Forces: Speed ​​Battle. Ceci en achetant différents forfaits – dont le prix varie de 1,99 USD à 9,99 USD – pour obtenir des personnages différents et plus de vitesse.

Un jour, Jessica Johnson, la mère de George, a découvert plusieurs charges sur sa carte de crédit. Il s’agissait de frais facturés au nom d’Apple via PayPal avec des chiffres supérieurs à 500 USD. Il a même constaté que 25 accusations différentes avaient été portées le 9 juillet, pour un total de 2 500 $.

«C’était comme si mon enfant de 6 ans utilisait des lignes de cocaïne. A chaque fois donner des coups plus forts. La façon dont les accusations se sont réunies a rendu presque impossible de deviner qu’elles provenaient d’un match », a déclaré Jessica Johnson.

Ignorant que les accusations avaient été portées par son fils, Johnson a appelé sa banque pour tenter d’arrêter ce qu’elle croyait être une fraude. À ce moment-là, c’était en juillet et les dépenses effectuées s’élevaient à 16 293,10 dollars américains. C’était jusqu’en octobre lorsque sa banque a terminé l’enquête et a confirmé qu’il s’agissait d’accusations légitimes imputées à son domicile.

Compte tenu de cela, Johnson a contacté Apple, qui ne pouvait pas l’aider. Ce qui précède, c’est que la politique dit qu’ils ne peuvent agir que jusqu’à 60 jours après que les accusations ont été portées.

«Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire d’autre que ne pas appeler dans les 60 premiers jours après les accusations. La raison pour laquelle je ne l’ai pas fait est que ma banque m’a dit qu’il s’agissait probablement d’une fraude. Que PayPal et Apple sont généralement les accusations de fraude les plus courantes », a-t-il déclaré.

Une erreur qui a ruiné le Noël d’une famille

Comme vous le savez, 2020 a été une année difficile. La pandémie de coronavirus a gravement affecté la santé publique et endommagé l’économie de milliers de familles à travers le monde. Par conséquent, une dépense imprévue comme celle-ci porterait un coup dur à quiconque.

Selon Johnson, la situation lui causera beaucoup de difficultés à payer l’hypothèque de sa maison. Il a également noté que ses projets pour Noël sont maintenant mis en doute. Le mois de décembre s’annonce difficile et triste à la maison Johnson.

«’Je te paierai, maman.’ Comment? Vous lui avez payé 4 $ pour nettoyer sa chambre! J’ai littéralement dit à George que je ne savais pas ce qui allait arriver à Noël. (…) Mon fils n’a pas compris que l’argent était réel. Comment pourrais-je le faire? Vous jouez à un jeu de dessin animé dans un monde dont vous savez qu’il n’est pas réel. Pourquoi cet argent serait-il réel pour lui? Ce serait un très grand saut cognitif », a-t-il déclaré.

Il convient de mentionner que la pandémie de coronavirus a gravement affecté la famille Johnson. La bonne chose est qu’ils prennent les choses avec humour et Jessica plaisante qu’elle devra attendre longtemps pour récupérer de son fils.

«Je n’ai pas reçu de chèque de mars à septembre. Mon revenu a diminué de 80% cette année. Je serai obligé de facturer cet enfant dans 15 ans lorsqu’il obtiendra son premier vrai travail », a-t-il conclu.

Et vous, que pensez-vous de cas comme celui-ci? Pensez-vous qu’il devrait y avoir des règlements qui empêchent de telles choses de se produire? Dites le nous dans les commentaires.

