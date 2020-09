Il est incontestable d’affirmer que, malgré ses débuts controversés (baisse de prix, programme Ambassadeurs, etc …) Nintendo 3DS Il est apparu sur ses propres mérites comme une histoire vivante du monde des jeux vidéo en général et de Nintendo elle-même en particulier. Un ordinateur portable avec un catalogue vaste et varié qui porte derrière lui un chiffre d’affaires cumulé de plus de 75 millions d’euros. Cependant, malgré le fait que ceux de Kyoto aient promis de ne pas l’abandonner, il est passé à la deuxième ou troisième place après le lancement de Nintendo Switch avec une baisse des ventes plus que considérable en 2019. Maintenant, et en guise de conclusion, nous avons de terribles nouvelles à propos de sa production actuelle.

Le média américain The Verge, axé sur l’actualité technologique, a annoncé qu’après presque 10 ans depuis son lancement, toute la gamme de Nintendo 3DS la production a cessé. Et, comme nous avons pu le vérifier de première main sur le site officiel du Grand N en territoire japonais, les fichiers de la gamme complète des modèles de ladite plate-forme ont continué pour indiquer « production terminée ». Malgré la nouvelle, on ne peut nier que l’abandon progressif vient bien plus loin en arrière, étant plus qu’évident à partir du moment où les différents sites officiels de Kyoto ont effacé toute trace de la console sur sa couverture.

Il est vrai que la nature hybride de la Nintendo Switch (avec plus de 61 millions d’unités vendues) rend inutile l’existence d’un système exclusivement portable. Cependant, qu’en pensez-vous? Sûrement la console en question vous a donné quelques joies, non?

Voir également

Source 1

Source 2

en relation