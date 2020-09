Nintendo est une grande entreprise et est toujours à la recherche d’une personne ou d’une autre pour remplir un rôle particulier. Dans cet esprit, son site Web japonais a récemment publié une nouvelle liste pour un porte-parole, qui serait basé à Kyoto, au Japon.

Le poste recherche notamment une personne qui formulera et exécutera une stratégie de relations publiques «mondiale», établira des relations avec les médias, collaborera avec des porte-parole dans les bureaux de Nintendo à l’étranger, pourra créer des relations publiques et une assurance qualité et fournir un soutien aux médias – y compris des demandes de renseignements et des interviews.

Pour être le bon candidat, cette personne aura besoin de 3 ans ou plus d’expérience pratique en relations publiques d’entreprise, de capacité d’écriture japonaise et de maîtrise de l’anglais au niveau des affaires. Bien sûr, vous devrez également vous intéresser à l’industrie du jeu vidéo et du divertissement.

Contenu commercial

Formulation et exécution d’une stratégie globale de relations publiques

Construire des relations avec les médias

Collaboration et collaboration avec les porte-parole de nos bases à l’étranger

Création de communiqués de presse et assurance qualité

Support média (demandes de renseignements et interviews)

Aptitude

Personne ayant une expérience pratique des relations publiques d’entreprise en entreprise (3 ans ou plus)

Ceux qui ont une capacité d’écriture japonaise et une maîtrise de l’anglais au niveau des affaires

Ceux qui s’intéressent à l’industrie du jeu vidéo et du divertissement

Aimeriez-vous voir Nintendo se concentrer un peu plus sur sa stratégie de relations publiques à l’échelle mondiale? Pensez-vous qu’il a besoin de travailler et de collaborer davantage avec ses équipes à l’étranger? Vous pensez avoir ce qu’il faut pour être vous-même dans ce rôle? Dites-nous ci-dessous.