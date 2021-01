Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que la restriction à la vente de consoles en Chine ait été supprimée en 2015, on sait qu’il n’est pas facile de rivaliser sur ce marché, d’autant plus qu’il est dominé par les jeux sur PC et téléphones mobiles. La PlayStation 4 a beaucoup de mal à se positionner en Chine, et en réalité la console est passée sans douleur ni gloire. Cependant, dans le cas de Nintendo, les choses sont différentes car la proposition Switch attire fortement l’attention des joueurs.

Tencent et Nintendo continuent de positionner Switch en Chine

En décembre 2019, le Tencent Nintendo Switch a été lancé sur le marché chinois, le nom officiel de la console dans le pays asiatique qui est venu grâce à l’union entre les deux sociétés. Bien que ses progrès aient été étape par étape, la proposition hybride de la console, ainsi que son grand potentiel en tant que produit portable, a réussi à percer et selon Tencent, 1 million d’unités ont déjà été distribuées.

Bien que cela ne signifie pas que les ventes sont pour le même chiffre, il est confirmé que Switch suscite un intérêt pour l’un des marchés les plus compétitifs. Désormais, comme le souligne un rapport de Gamesindustry.biz, le million d’unités Switch distribuées en Chine ne représentent que les ventes officielles, c’est-à-dire qu’il laisse de côté les données relatives à la vente sur le marché gris, car on sait que Il y a un goût pour la console hybride car dans sa version importée, les joueurs peuvent accéder au catalogue de jeux que l’on connaît, pas avec le Tencent Nintendo Switch qui ne compte que 13 jeux approuvés par les autorités chinoises.

Ainsi, il est clair que le Switch continue de traîner son grand moment à l’échelle mondiale et cela a servi à pénétrer le marché chinois.

