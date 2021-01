Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année dernière, 2020, s’est terminée il y a à peine quelques jours et comme prévu, la fin de l’année laisserait de gros bénéfices aux sociétés de jeux vidéo. Le Japon ne ferait pas exception et récemment, les chiffres des ventes de Noël et du Nouvel An ont révélé qu’il y avait un gagnant clair et bien sûr que c’était Nintendo, qui a vendu 10 fois plus que toutes les autres consoles réunies.

Famitsu (via Gematsu) a partagé les listes des estimations de ventes pour les dernières semaines de 2020, qui se sont déroulées du 21 au 27 décembre (semaine 52) et du 28 au 3 décembre (semaine 53). On s’attendait à ce que la Nintendo Switch devienne le premier vendeur de consoles au Japon et les récents chiffres de vente de Famitsu révèlent que les prévisions ont été précisément réalisées.

Nous devons préciser que les classements hebdomadaires de Noël et du Nouvel An étaient très importants dans la région pour Nintendo, car les jeux pour ce système dominaient les 10 premières positions dans leur intégralité. Cependant, le premier attire plus l’attention, car on peut voir comment le grand intérêt pour la plate-forme et le désir de la recevoir en cadeau à Noël se sont reflétés, puisque les ventes de cette semaine étaient parmi les plus importantes de l’année.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les actions de Nintendo ont grimpé en flèche avant la fin de l’année.

Les 30 jeux les plus vendus sont pratiquement allés à Switch

Il convient également de noter que les jeux Nintendo Switch ont largement dominé la liste hebdomadaire. Il est courant d’y voir de nombreux jeux, mais au cours des 2 dernières semaines, c’était quelque chose d’incroyable, car sur les 30 positions, seule 1 (position 27) était occupée par un jeu PlayStation 4 (Earth Defense Force: World Brothers) dans la semaine. 52, alors qu’au cours de la semaine 53, il a à peine réussi à se faufiler dans la liste de Call of Duty: Black Ops Cold War (position 30).

Bien qu’Animal Crossing: New Horizons ait été le titre le plus vendu pour Switch au Japon en 2020, cette fin d’année, le champion de la liste était Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Un premier titre récent qui a été un phénomène au Japon et qu’en 2 semaines il s’est vendu à un peu moins de 460 000 exemplaires.

La Nintendo Switch a reconfirmé sa position dominante dans les ventes de fin d’année

Dans le domaine des consoles, la situation n’était pas différente, mais la Nintendo Switch était la console la plus recherchée de la région, avec 467051 consoles vendues, et les débuts de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S lui importaient peu, qui se vendaient peu. moins de 24000 unités et moins de 350 unités, respectivement, au cours des 2 dernières semaines de 2020.

Cela signifie qu’en moyenne, la Nintendo Switch a vendu environ 233500 consoles chacune des 2 dernières semaines de 2020 au Japon. C’est incroyable, car prenons en compte qu’à la mi-décembre, nous vous avons informé que la Nintendo Switch venait de dépasser 17 millions d’unités et qu’elle était à un peu moins de 350000 unités de vendre un million de plus, donc elle sera probablement en mesure de vendre ledit million. dans la marge de 1 mois et demi.

Nous vous laissons les listes de ventes ci-dessous.

Ventes de logiciels (21-27 décembre)

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 268816 Animal Crossing: New Horizons – 107750 Mario Kart 8 Deluxe – 68199 Ring Fit Adventure – 58561 Pikmin 3 Deluxe – 54 986 Super Smash Bros.Ultimate – 53187 Minecraft – 48459 Super Mario Party – 41856 Jeux Clubhouse: 51 Classiques mondiaux – 39673 Super Mario Étoiles 3D – 37151

Ventes de logiciels (28 déc.2020-3 janv.2021)

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 190427 Animal Crossing: New Horizons – 94382 Mario Kart 8 Deluxe – 85853 Ring Fit Adventure – 70714 Super Smash Bros.Ultimate – 54865 Clubhouse Games: 51 Classics mondiaux – 43354 Super Mario Party – 44867 Minecraft – 37530 Pikmin 3 Deluxe – 36350 Splatoon 2 – 29 874

Ventes de matériel (21 déc.2020-3 janv.2021)

Nintendo Switch – 467 051 Nintendo Switch Lite – 123 243 PlayStation 4 – 30 482 PlayStation 5 – 18 129 PlayStation 5 Digital Edition – 5691 New Nintendo 2DS LL – 1372 Xbox Series X – 275 PlayStation 4 Pro – 112 Xbox Series S – 64

Que pensez-vous des ventes au Japon? Pensez-vous que n’importe quelle console de console peut faire face au commutateur Nintendo dans cette région? Dites le nous dans les commentaires.

