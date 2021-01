Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo est l’une des sociétés de jeux vidéo qui fait le plus de publicités. Naturellement, tous ne sont pas liés aux jeux vidéo; Au contraire, ils présentent des détails sur l’entreprise que de nombreux utilisateurs jugent importants de connaître. Pour faciliter la communication de ce type d’informations, l’entreprise a ouvert aujourd’hui un nouveau compte Twitter.

Ce nouveau compte se trouve sur la plateforme sous le nom de NintendoCoLtd et bien qu’il ait été enregistré en décembre de l’année dernière, il vient aujourd’hui de faire son premier message, qui a suscité de nombreuses réactions, il compte déjà près de 16000 personnes le suivant et c’est déjà vérifié. Nintendo a annoncé aujourd’hui à travers son nouveau compte que ce serait un moyen officiel de la société pour faire connaître les nouvelles de l’entreprise qui seront d’une grande utilité pour les investisseurs.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Xbox a déjà voulu acheter Nintendo et les dirigeants japonais l’ont pris avec grâce.

Nintendo se tiendra au courant des détails de l’entreprise

En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce que l’entreprise fournisse des informations importantes sur ses jeux sur ce compte. Il a également invité à ne pas poser de questions ou de commentaires, car il n’y répondra pas. Ainsi, les informations que vous partagez devraient être des détails liés à vos rapports financiers, des questions avec des investisseurs ou des détails utiles à ces personnes, tels que les jeux les plus vendus ou le nombre d’unités vendues de leurs titres et consoles. Ces annonces sont visibles sur les sites de presse, mais on espère que cela facilitera l’accès et la notification.

Contrairement aux comptes Nintendo jusqu’à présent, qui étaient divisés en régions (comme l’Amérique, le Japon et l’Espagne), tout indique que ce nouveau compte avec du matériel financier sera mondial, puisque Nintendo effectuera ses communications d’entreprise via ce support à la fois en Anglais et japonais.

«Nous avons ouvert ce compte Twitter pour fournir des nouvelles de l’entreprise et des relations avec les investisseurs pour Nintendo Co., Ltd. Les annonces financières et autres informations à caractère corporatif seront partagées via ce compte. Sachez que nous ne répondrons pas aux messages ou demandes de renseignements », lit-on dans le premier message de l’entreprise.

Êtes-vous intéressé par les annonces d’entreprise de Nintendo? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Nintendo, nous vous informons que récemment, on a appris que la société avait demandé de supprimer un grand nombre de pages en raison de leur violation du droit d’auteur. D’autre part, nous avons également appris récemment que l’ouverture de son parc d’attractions, Super Nintendo World, au Japon serait retardée en raison de restrictions dues à la pandémie. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Nintendo en visitant cette page.

La source