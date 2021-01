Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft est l’une des entreprises les plus riches et les plus importantes au monde et c’était ainsi il y a plus de 20 ans. Au début du millénaire, la société américaine investissait des ressources importantes pour avoir les arguments qui feraient de la Xbox un géant dans le monde du jeu vidéo. Cela dit, au cours de cette période, il a également appris que tout ne peut pas être obtenu avec un billet et qu’ils ont essayé d’acheter Nintendo, mais qu’après avoir fait leur offre, ils n’ont été ridiculisés.

Bloomberg a récemment publié un article long et intéressant axé sur l’ascension de la Xbox en tant que géant de l’industrie du jeu. Pour ce faire, ils se sont entretenus avec plusieurs des cadres qui ont travaillé dans la marque, qui leur ont expliqué nombre des stratégies, des plans et des idées qu’ils avaient pour conquérir ce marché.

L’un des problèmes que les dirigeants de Microsoft cherchaient à résoudre était l’absence de jeux exclusifs pour Xbox et ils pensaient que la meilleure façon de le faire était d’acheter auprès d’une société experte en développement de jeux vidéo. Ils ont d’abord essayé Electronic Arts, qui a refusé l’idée de Microsoft. Face à ce rejet, ils ont contacté Nintendo et les ont même rencontrés pour en discuter.

Malheureusement pour les dirigeants de Xbox, la réunion était loin de ce dont ils rêvaient. Au lieu d’une discussion cordiale sur les possibilités de conclure un accord, elles ne sont devenues que la cause des rires des membres de Nintendo.

“Steve [Ballmer, ex director general de Microsoft] nous a fait rencontrer Nintendo pour voir s’ils envisageraient d’être acquis. Ils ont juste éclaté de rire. Imaginez une heure où quelqu’un se moque de vous. C’est ainsi que s’est déroulée la réunion », a expliqué Kevin Bacchus, ancien directeur des relations avec les studios tiers de Xbox.

C’est ainsi que nous imaginons la réaction de Nintendo lors de la réunion

Microsoft a également cherché une alliance avec Nintendo

Avec cela, il devait être très clair pour Microsoft que Nintendo n’était pas disposé à être acquis. Alors pourquoi ne pas faire une alliance qui leur permette à tous deux de réussir en tant qu’entreprises indépendantes? Après tout, Microsoft et Nintendo avaient des forces différentes et ensemble, ils pourraient devenir un titan.

C’est pourquoi, en janvier 2000, Microsoft a invité Nintendo dans ses bureaux pour proposer une alliance. L’idée est qu’ils fabriquent le matériel pour fournir quelque chose de plus puissant que ce que Sony avait avec la PlayStation, tandis que Nintendo tirerait parti de la console avec ses franchises et son talent pour créer des jeux. Cela semblait être une offre difficile à refuser, mais la société japonaise n’aimait pas non plus l’idée, et le reste appartient à l’histoire.

“Nous avions en fait Nintendo dans notre immeuble en janvier 2000 pour discuter des détails d’un projet commun où nous lui avons donné les spécifications techniques pour Xbox”, a déclaré Bob McBreen, ancien responsable du développement commercial chez Microsoft. «La proposition était que son matériel était nul et il l’a fait par rapport à la PlayStation de Sony. Donc l’idée était: “ Écoutez, vous êtes tellement meilleurs dans la partie des jeux Mario et tout ça. Pourquoi ne nous laissent-ils pas s’occuper du matériel? Mais ça ne marche pas ».

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette anecdote? Pouvez-vous imaginer ce que serait l’industrie si Xbox et Nintendo s’étaient associés?

