Nintendo a commencé l’année du bon pied, puisqu’elle a confirmé ce matin l’achat d’un studio de développement. Par une déclaration, la société japonaise a annoncé l’acquisition de Next Level Games, une société connue pour son récent travail avec Luigi’s Mansion 3.

Nintendo et Next Level Games collaborent sur divers jeux depuis plusieurs années maintenant, notamment depuis l’époque du GameCube. Le développeur est également connu pour la série Mario Strikers, Metroid Prime Federation Force, Punch-Out !! pour Wii, entre autres titres.

Nintendo et Next Level Games travailleront sur de nouveaux projets

Next Level Games a été fondé en 2002 et son premier jeu, NHL Hitz Pro, a fait ses débuts un an plus tard. Plus tard, le studio basé à Vancouver, au Canada, a commencé à collaborer avec Nintendo et a créé une relation assez importante avec la société japonaise.

Il a donc travaillé sur des projets pour la GameCube, la Wii, la Nintendo 3DS et plus récemment pour la Nintendo Switch. Dans un communiqué, il a été expliqué que les propriétaires et les administrateurs de Next Level Games avaient depuis longtemps accepté de vendre les actions de la société, ils ont donc commencé à rechercher des offres d’achat.

Aujourd’hui, il a été confirmé que Nintendo serait le nouveau propriétaire de Next Level Games. L’achat se clôturera le 1er mars pour un montant non divulgué. L’étude collaborera afin que certains prochains jeux Nintendo répondent aux normes de qualité et que leur développement soit terminé dans les délais prévus.

Une fois l’achat terminé, Nintendo détiendra toutes les actions des jeux Next Level. Les sociétés attendent le respect de diverses modalités et conditions liées aux actionnaires et l’approbation des lois canadiennes.

Les studios n’ont pas commenté leurs projets à venir. Au moment d’écrire ces lignes, Next Level Games est à la recherche de nouveaux employés pour divers départements.

Bien que nous en sachions plus sur cet accord, nous vous recommandons de visiter ce lien pour connaître toutes les actualités liées à Nintendo.

