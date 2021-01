Niveau suivant, le studio qui a développé Luigi´s Mansion 3 (l’un des jeux les plus importants pour Switch), sera acquis par Nintendo au cours de ce premier trimestre 2021, comme l’a confirmé la société elle-même dans un communiqué de presse.

Les détails économiques de l’achat, pour le moment, sont un mystère. Ce qui a été annoncé, c’est que la société japonaise reprendra 100% des actions de la société canadienne. “L’acquisition n’aura que des effets mineurs sur les résultats de Nintendo pour cet exercice. Nintendo commencera à refléter les prévisions de bénéfices par rapport à NLG pour le prochain exercice et au-delà”, a déclaré Nintendo.

Jusqu’à maintenant, Next Level était un partenaire de deuxième niveau, ce qui signifie qu’ils développent uniquement des jeux vidéo pour les consoles Nintendo. L’acquisition par les Japonais donnera au studio plus de moyens financiers pour mener à bien ses projets. Votre achat contribuera également à stimuler l’écosystème de jeux vidéo compatibles Switch.

“L’acquisition servira à assurer la disponibilité des ressources de développement Next Level Games pour Nintendo, y compris l’expertise en développement, ainsi qu’à faciliter une amélioration de la vitesse et de la qualité du développement en permettant une communication plus étroite et des échanges de personnel avec L’équipe de développement de Nintendo », explique Nintendo dans le communiqué.

Next Level fera partie de Nintendo

Le niveau suivant était fondée en 2002, compte 50 employés et est basée à Vancouver (Canada). Dans son histoire, on peut trouver des titres tels que Super Mario Striker pour GameCube et Wii ou Metroid Prime: Federation Force pour la 3DS. Ils sont également responsables de Luigi’s Mansion 2 et Luigi’s Mansion 3, disponibles sur Nintendo 3DS et Switch, respectivement.

Nintendo n’est pas la seule des grandes sociétés de jeux vidéo à avoir acquis une étude clé pour ses plateformes. En 2019, Sony a acquis Insomniac Games; Et, en 2020, Microsoft a réalisé une opération similaire avec Bethesda, l’un des studios les plus connus de l’industrie.

