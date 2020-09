Image: Nintendo

Sans même un direct ou même un communiqué de presse, Nintendo a répertorié un nouveau jeu Kirby sur le site Web de la société: Kirby Fighters 2.

Les Kirby Fighters originaux ont vu le jour dans le cadre de Kirby: Triple Deluxe de 2014, avant d’être renforcés en tant que produit autonome pour l’eShop 3DS appelé Kirby Fighters Deluxe. Ce serait probablement … la suite de cela, seulement cette fois pour la Nintendo Switch.

Le jeu était sur le site de Nintendo plus tôt ce soir, mais leur site est au moment de la publication inaccessible, peut-être parce qu’ils ont supprimé la liste car elle a été publiée sans annonce plus formelle. Lorsqu’il était en ligne, la description de la boutique du jeu disait:

Faites votre choix parmi une sélection des capacités de copie les plus emblématiques de Kirby – y compris la toute nouvelle capacité de lutteur – et tentez de devenir le dernier Kirby debout. Des amis et des ennemis familiers comme Bandana Waddle Dee et King Dedede font également leur apparition en tant que personnages jouables dans le jeu Kirby Fighters 2, disponible exclusivement pour la console Nintendo Switch.