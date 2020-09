Nintendo Il travaille déjà sur la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cependant, son lancement est encore loin d’être terminé. Alors que ce jour avance, le grand N et Tecmo ont surpris les fans en annonçant Hyrule Warriors: Age of Calamity, un jeu se déroulant dans l’univers Breath of the Wild.

Selon la bande-annonce de l’annonce, Hyrule Warriors: Age of Calamity se déroule 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La préquelle vous permettra de vivre l’événement connu sous le nom de La grande calamité qui a détruit Hyrule.

Dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, nous pouvons contrôle Link, Zelda et d’autres héros d’Hyrule comme Mipha, Revali, Daruk et Urbosa pour affronter les troupes de Ganon. Le gameplay reste fidèle à ce que Tecmo nous a utilisé avec Dinasty Warriors et se concentre sur le hack-and-slash contre des dizaines ou des centaines d’ennemis.

La grande différence avec son prédécesseur est que le nouveau jeu adopte le style visuel de Breath of the Wild être en phase avec l’histoire. Yosuke Hayashi, producteur de la série Hyrule Warriors, mentionne que Age of Calamity a été développé en étroite collaboration avec l’équipe Eiji Aonuma.

Les développeurs de Nintendo ont été impliqués dans le gameplay, la conception du monde et tous les dialogues. Ceci est important, car il s’agit d’une préquelle et Hayashi mentionne que c’est le seul jeu qui vous permet de vivre les événements qui se sont produits 100 ans avant l’histoire que nous connaissons déjà.

Hyrule Warriors: Age of Calamity maintient le même schéma de jeu que la série Warriors et vous permettra d’explorer différents types de gameplay avec les héros d’Hyrule. Chaque héros aura capacités uniques pour faire face à la vague d’ennemis commandé par Ganon.

Disponibilité et prix de ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’

Nintendo et Tecmo ont révélé que Hyrule Warriors: Age of Calamity sera disponible sur Nintendo Switch le 20 novembre. Le jeu disposera d’un mode multijoueur coopératif local pour faire équipe avec l’un de vos amis et peut être acheté en format physique ou en téléchargement numérique sur l’eShop.

À propos The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Eiji Aonuma a déclaré que l’équipe travaillait dur pour offrir une expérience plus solide que celle que nous avons connue dans l’original. Pour cette raison, nous devrons attendre plus longtemps pour connaître la prochaine mise à jour.

Il y a quelques jours, on parlait de l’arrivée éventuelle de la Nintendo Switch Pro, une nouvelle version de la console qui ferait le saut vers la 4K grâce à une mise à jour matérielle. Les rumeurs suggèrent qu’il entrera en production cette année et sera lancé en 2021.

Si les étoiles s’alignent et que les développeurs se dépêchent, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 pourrait faire ses débuts avec un nouveau matériel, bien qu’il vaut mieux ne pas se faire d’illusions.

L’article de Nintendo annonce «Hyrule Warriors: Age of Calamity», la préquelle de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» a été publié dans Hypertext.