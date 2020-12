Plusieurs équipes en finale ont utilisé des noms en faveur de la campagne #FreeMelee, avec des protestations contre Nintendo.

Nintendo a annulé la diffusion d’un tournoi compétitif Splatoon 2. Si vous pensez avoir lu une phrase très similaire ces derniers temps, c’est probablement le cas. Et est-ce que, après avoir provoqué l’annulation du tournoi The Big House of Super Smash Bros.Melee en novembre, la société de Kyoto a annulé ce week-end la diffusion de la finale de la Tournoi ouvert Splatoon en Amérique du Nord, une compétition officielle organisée par Nintendo elle-même autour du jeu Switch.

La diffusion a été annulée en raison de problèmes inattendus, dit NintendoPar le biais de son serveur Discord officiel, partagé sur GoNintendo et Reddit, un représentant du Big N a rapporté que les finales du tournoi Ce week-end, ils n’allaient pas être diffusés en direct, citant des problèmes logistiques comme raison principale: “En raison de défis logistiques inattendus, nous avons dû nous passer d’une diffusion en direct pour la finale de ce tournoi “, explique Nintendo. Cependant, les fans spéculent sur une raison bien plus précise: la campagne en faveur de la tournoi de mêlée.

Apparemment, selon ce que certains membres de la scène compétitive de Splatoon et Smash, la société aurait annulé la diffusion en raison du soutien des joueurs à #FreeMelee, une campagne sur les réseaux sociaux pour protester contre l’annulation du tournoi Super Smash Bros. Melee. Avec diverses équipes Splatoon employant noms ouvertement en faveur de cette campagne, la communauté spécule que c’est la raison pour laquelle Nintendo aurait décidé d’annuler le diffusion en direct des finales.

Bien sûr, la raison officielle est celui que nous avons évoqué plus haut, les “défis logistiques inattendus” autour de l’émission que le Big N. cite. Et tandis que, sans la participation de Nintendo, la communauté Splatoon organisé et tenu ses propres finales en une seule journée, récoltant environ 25 000 $ en prix grâce aux dons des fans. Nous ne savons pas comment Nintendo va réagir à cela, mais si vous n’avez pas encore essayé ce jeu de tir en équipe coloré pour Nintendo Switch, voici l’analyse de Splatoon 2.

