Nintendo a été une entreprise qui n’a pas négligé sa responsabilité sociale et l’une des initiatives auxquelles elle a participé concerne la possibilité d’apporter de la joie aux enfants en situation hospitalière. L’année dernière, la société japonaise a donné la note en apportant une station de jeu à l’hôpital pour enfants Mary Bridge à Tacoma, Washington DC et avant la fin de 2020, elle a franchi une nouvelle étape avec une nouvelle idée.

Nintendo et Starlight ont dévoilé une nouvelle station de jeu pour l’hôpital

Nintendo et la Starlight Foundation travaillent à nouveau ensemble et cette fois, le bénéfice sera pour plus d’enfants en situation hospitalière grâce au développement de nouvelles stations de jeux. Selon un communiqué de Starlight, bien que l’idée de l’année dernière était de créer un espace de jeu dans un hôpital, il était temps de relever la barre en proposant des jeux vidéo aux patients.

Précisément, cela est réalisé avec les stations de jeu Starlight Nintendo Switch, qui sont portables et peuvent être emportées n’importe où dans un hôpital, car en une seule pièce, elles comprennent un moniteur, une Nintendo Switch et une commande Pro pour éviter de gérer l’installation et retrait du Joy-Con.

Selon les informations de Starlight, chaque station de jeu contient 25 jeux préinstallés, dont Super Mario Party et The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Les premières stations portables ont été lancées à l’hôpital pour enfants Mary Bridge, mais on s’attend à ce qu’elles atteignent bientôt plus de centres de santé dans le but d’apporter la joie des jeux vidéo aux enfants.

Enfin, Starlight a célébré 28 ans de collaboration avec Nintendo pour développer et installer des stations de jeu dans plus de 800 hôpitaux et centres de santé aux États-Unis.

