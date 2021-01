Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo ne prend pas de demi-mesures concernant l’utilisation non autorisée de ses IP et il semble qu’elle soit au courant de tous ceux qui violent son IP et son matériel. Récemment, la société japonaise a donné la note après avoir déposé une plainte contre les vidéos d’un Youtuber qui a piraté le Game & Watch: Super Mario Bros.qui célébrait le 35e anniversaire de la franchise et Nintendo a été souligné car cette fois ce n’était pas le Système de sécurité de YouTube qui était en charge de l’extraction du contenu.

Hacker le Game & Watch n’était pas une bonne idée après tout

Selon les informations de Gamesindustry.biz, le youtuber Stacksmashing a reçu de manière inattendue 2 notifications liées à des vidéos dans lesquelles il présentait Game & Watch: Super Mario Bros exécutant des jeux qui ne sont pas ceux que cette console portable inclut à l’origine. Selon les détails, les vidéos du youtuber montraient la console exécutant des titres tels que The Legend of Zelda de NES, la première génération de jeux Pokémon et DOOM, ce dernier faisant partie de cette scène qui veut que le FPS soit joué dans tout. possible.

Alors c’est arrivé. pic.twitter.com/A2friEyQKK – stacksmashing (@ghidraninja) 12 janvier 2021

Bien qu’au début, on ait pensé que le blocage des vidéos était lié au système de sécurité des droits d’auteur de YouTube, c’est dans la même notification que le youtubeur s’est rendu compte que la plainte avait été déposée par Nintendo lui-même, ce qui était inhabituel. .

De même, Stacksmashing et ses abonnés ont remis en question la décision de Nintendo parce que les vidéos, supposément, ne montrent que les jeux en cours d’exécution sur Game & Watch et il n’y a rien à dire sur le processus par lequel il pourrait être piraté pour installer d’autres titres. Cependant, il semble qu’il suffit de montrer que le système de sécurité de la console a été violé pour que Nintendo se mette au travail.

