Certains produits Nintendo ont récemment été commercialisés avec un «Expiration» dans les magasins fixée au 31 mars 2021 C’est quelque chose qui ne finit pas de rentrer dans nos têtes. Peut-être est-ce une manœuvre pour que nous nous lancions pour acheter sans réfléchir? Vous savez, à cause du “temps limité”. Si c’était dans ce sens, il faut dire que ce n’est pas quelque chose que Nintendo a inventé. Le fait est que nous ne sommes pas habitués à ce genre de chose, et qu’il y aura les personnes qui voudront se procurer Super Mario 3D All-Stars ou Game & Watch: Super Mario Bros, ou même jouer à Super Mario Bros.35, au 1er avril 2021 …

Et à qui demander à ce sujet? Polygon l’a clairement indiqué dans son entretien avec l’actuel président de Nintendo America. Doug Bowser aurait-il les réponses? Il semble que oui, et c’était là tout ce temps: c’est une façon de célébrer le 35e anniversaire de Super Mario, et bien sûr, les fêtes ou les célébrations ne durent pas éternellement. Eh bien, nous ne sommes pas tout à fait convaincus, mais voyons ce que Bowser a spécifiquement commenté.

Je voulais poser des questions spécifiquement sur la stratégie que Nintendo adopte avec Nintendo Switch Online; Je ne sais pas exactement à quoi ressemblerait la terminologie à utiliser, mais en fait, je veux dire ces jeux qui ne seront plus disponibles à partir du 31 mars 2021. Quelle est la logique? Pourquoi cela pourrait-il être bon pour les consommateurs? «Doug Bowser: Bien sûr, je pense que cela peut se résumer en un mot: célébration. C’est simplement une façon de célébrer le 30e anniversaire de Mario. Nous voulions le faire de manière unique et différente, et nous l’avons fait à travers des jeux comme Super Mario 3D All-Stars, ou avec des versions futures, comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Et nous l’avons également fait avec des versions comme Game & Watch: Super Mario Bros.ou Mario Kart Live: Home Circuit. Et avec certains de ces titres, nous avons pensé que c’était une opportunité de les sortir pour une période limitée. Et ils l’ont très, très bien fait. Super Mario 3D All-Stars s’est vendu à plus de 2,6 millions d’unités rien qu’aux États-Unis. Et bien sûr, les consommateurs ont pu en profiter. Ce n’est pas que ce soit une stratégie que nous allons utiliser très souvent, mais c’est une stratégie que nous pensons être très unique pour l’anniversaire lui-même. “ Oui, et l’aspect de la célébration est quelque chose que je comprends parfaitement. Ce fut certainement un plaisir d’avoir ces incroyables jeux Mario cette année. C’est juste que je ne comprends pas, du côté des consommateurs, que quelqu’un qui achète un Switch en juin de l’année prochaine n’aura plus jamais la chance d’acheter ces jeux. Honnêtement, je ne vois pas d’avantages. Voir également Doug Bowser: Bien sûr, sur cette question, c’était une décision qui était vraiment prise autour de l’aspect de la célébration. Je ne peux pas parler de plans au-delà de mars.

Attentif au dernier commentaire du chef honcho de la branche américaine, à savoir qu ‘«il ne peut pas parler des projets au-delà de mars». Et est-ce que Vous ne devez pas exclure que ces produits reviendront à l’avenir, voire élargir la gamme Game & Watch avec plus de machines limitées à un seul jeu (pourquoi, Nintendo?), peut-être aussi pour une durée limitée. Pouvez-vous imaginer un Mini Game Boy pour l’anniversaire de Metroid avec la Game Boy et NES Metroids? Nous faisons! Pour qui on ne peut pas dire la même chose, c’est avec Super Mario Maker pour Wii U, qui part, parce que oui (ici il n’y a pas d’excuse pour célébrer) l’eShop de cette console le 31 mars 2021.

