Il y a quelques jours à peine, nous avons partagé avec vous la liste des jeux indépendants les plus réussis sur la console hybride. Tout cela grâce à une vidéo que Nintendo elle-même a partagée sur sa chaîne officielle pour montrer les jeux de petites entreprises qui ont réussi à devenir un best-seller. Mais qu’en est-il des jeux en général ont été les plus joués en 2020?

Vous pouvez avoir le jeu étrange à l’esprit, surtout si vous l’appréciez vous-même. Mais vient maintenant le moment de confirmer s’il est dans les positions les plus élevées ou non grâce au post officiel que Nintendo lui-même partagé dans la section Actualités de la console hybride. En cela, nous pouvons nous assurer qu’il y aura de grandes surprises parmi les jeux les plus appréciés par les joueurs européens.

Les 20 jeux Nintendo Switch les plus joués en Europe

1. Fortnite

2. Animal Crossing: Nouveaux horizons

3. Épée Pokémon

4. Bouclier Pokémon

5. Minecraft

6. Zelda: le souffle de la nature

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. Super Mario Odyssey

10. FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition

11. Nouveau Super Mario Bros. U Deluxe

12. Super Mario Maker 2

13. Rocket League

14. Luigi’s Mansion 3

15. Pokemon: Allons-y, Pikachu

16. Pokémon: Allons-y, Évoli

17. Splatoon 2

18. Super Mario Party

19. Asphalt 9: Légendes

20. Fire Emblem: Trois maisons

Un rapide coup d’œil à la liste déjà nous laisse des informations plus qu’intéressantes. Par exemple, nous savons qu’Animal Crossing: New Horizons a été l’un des meilleurs vendeurs cette année et pourtant il n’a pas réussi à battre Fortnite, la bataille royale qui, depuis sa création, est restée le roi du genre et au sommet des jeux les plus appréciés.

Bien sûr, il est encore surprenant de voir quelques noms sur la liste où Zelda: Breath of the WildBien qu’il s’agisse de l’un des jeux phares de la console hybride, il continue à avoir l’amour des fans et reste parmi les premières positions. Bien sûr, c’est un top 20 plus que flashy et avec des noms vraiment impressionnants.