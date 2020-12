Il semble que la Xbox Series X | S et la PS5 n’aient pas obtenu le succès escompté au Japon. Bien que la première semaine de ces consoles sur le marché japonais ait été plutôt bonne, rapidement la Nintendo Switch est revenue pour reprendre la première place dans le best-seller de cette région.

Désormais, selon Famitsu, qui a collecté des données de ventes au Japon entre le 23 et le 29 novembre, la PS5 et la Xbox Series X | S se sont vendues un peu moins par rapport à la semaine précédente. La console de Sony a réussi à déplacer 40 459 unités, tandis que celle de Microsoft n’a vendu que 3 593 consoles. Les ventes de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S sont pratiquement inchangées par rapport à la semaine dernière, 42 891 et 3 684 unités vendues, respectivement, et les deux plates-formes continuent de faire face à des pénuries d’unités au Japon.

D’un autre côté, Nintendo domine non seulement le marché du matériel, mais également celui des logiciels. Sur les 10 jeux les plus vendus de la semaine, neuf proviennent du Switch et un de la PS4. Il n’y a aucune trace des titres de lancement de la PS5, tels que Demon’s Souls.

Logiciel:

-[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 126 729 (472 426)

-[NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity – 40,667 (213,882)

-[NSW] Ring Fit Adventure – 36019 (1,879,811)

-[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 35389 (6 046 697)

-[NSW] Pikmin 3 Deluxe – 21 314 (315 862)

-[NSW] Taiko no Tatsujin: Pack d’aventures rythmiques – 15,504 (nouveau)

-[PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War – 14 688 (124 371)

-[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 14 665 (3 289 458)

-[NSW] Fortnite: le dernier lot de rire – 14147 (45414)

-[NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass – 12,370 (55,458)

Matériel:

-Interrupteur – 117 982 (13 484 739)

-PlayStation 5 à 28 202 (164 438)

-Switch Lite – 27 196 (2 879 838)

-PlayStation 5 édition numérique – 12 257 (36 997)

-PlayStation 4 – 3 581 (7 680 381)

-Xbox Série X – 2584 (21857)

-Xbox Série S – 1 009 (5 954)

-Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 476 (1,747,501)

-PlayStation 4 Pro – 63 (1 575 239)

-Nouveau 3DS LL – 44 (5 888 846)

-Xbox One X – 18 (21015)

-Xbox One S – 14 (93 688)

Via: Gematsu