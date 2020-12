Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 10h50

UNE Nintendo Switch Pro c’est l’une des rumeurs les plus bruyantes que nous ayons vues à propos du Big N ces dernières années. Bien qu’il y ait eu plusieurs rapports et indices qui pointent vers une version améliorée de la console hybride, la société japonaise n’a pas abordé ce problème, du moins jusqu’à présent. Lors d’une récente interview, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a été interrogé sur un Switch Pro, et c’est ce qu’il a mentionné.

Lors de sa conversation avec Polygon, Bowser admet être au courant de rumeurs concernant un Switch Pro. Cependant, il a mentionné que pour le moment, il n’y a aucune intention de divulguer une révision matérielleEn effet, la version normale du Switch et du Lite ont bien fonctionné. Voici ce qu’il a commenté:

«Nous sommes toujours conscients de la technologie. Et, comme nous le savons tous, la technologie évolue et change constamment. Et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles pour déterminer: comment cela peut-il améliorer et prolonger l’expérience de jeu? Et que ce soit sur une plateforme actuelle ou sur une future plateforme, nous sommes toujours à l’affût. Pourtant, nous voyons également actuellement le Nintendo Switch et Lite rester forts dans leur quatrième année. Et nous pensons que nous inversons la tendance d’un autre cycle de console typique. Et, dans un avenir proche, nous continuerons à nous concentrer sur ces deux plateformes et le contenu qui les accompagne, car c’est cette union qui fait la différence. Et c’est pourquoi Nintendo est si différent. Mais aussi, la façon dont nous créons nos jeux pour la plate-forme, et la façon dont nos partenaires créent leurs jeux sur la plate-forme, est ce qui compte vraiment, et l’expérience que vous avez lorsque vous jouez. C’est donc ce sur quoi nous allons continuer à nous concentrer alors que nous entrons dans ce qui sera la cinquième année de Nintendo Switch. Et, comme M. Furukawa l’a mentionné lors de sa réunion d’entreprise [de marzo]Nous pensons que nous ne sommes qu’au milieu du cycle de vie de cette plateforme ».

De cette façon, Nintendo ne voit pas le besoin d’un Switch Pro pour le moment. Cependant, l’entreprise ne ferme pas non plus la porte à un examen plus puissant. Au cours de la même interview, Bowser a révélé pourquoi ils retireraient Super Mario 3D All-Stars l’année prochaine. De même, le président a évoqué un éventuel Game Pass pour Switch.

Via: Polygone

