Dans une histoire de Bloomberg sur la montée en puissance de la fabrication du Switch par Nintendo avant les fêtes de fin d’année, il y a encore une autre mention d’une version améliorée de la console, qui permettra des visuels 4K.

La dernière fois que nous en avons entendu parler n’était que le mois dernier, mais ce nouveau rapport va un peu plus loin, affirmant qu’en plus de la mise à niveau de la console prévue pour une version 2021, «Nintendo a demandé [several outside game developers] pour rendre leurs jeux compatibles 4K, suggérant qu’une mise à niveau de la résolution est en cours. »

Il n’y a rien de nouveau à ce sujet, bien sûr, mais cela fait avancer la chronologie et permet également de faire passer le nom de l’entreprise sur toutes les lèvres, alors que nous passions la semaine à parler des consoles de nouvelle génération de nos concurrents.

La formulation exacte utilisée est cependant intéressante. Alors que vous vous attendez à ce que de nouveaux jeux pour un nouveau Switch soient lancés avec des visuels 4K, demander aux studios de «préparer leurs jeux pour 4K» suggère que certains titres plus anciens – The Witcher 3 vient à l’esprit – pourraient également être mis à niveau.

Et si on demande cela à des studios tiers, il est temps de commencer à penser également aux propres jeux de Nintendo. Ce sera bien de pouvoir jouer à Breath of the Wild en 4K sans que vous soyez assis à un bureau!