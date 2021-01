Les analystes commerciaux comptent les consoles obtenues par importation et Nintendo bat PlayStation et Xbox.

Les ventes de Nintendo Switch sont un succès dans le monde entier. Désormais, via ., nous avons connu les premières données récoltées par le Big N en Chine avec sa console hybride. Ont été distribués un million de consoles sur ledit territoire depuis son arrivée sur le marché en décembre 2019.

Les données proviennent d’informations émises par Tencent, la plus grande entreprise du pays, qui gère la distribution de Nintendo Switch en Chine pour étendre sa portée. Selon ces données, et comme indiqué par le bureau d’études Partenaires NikoNintendo Switch surpasse ainsi Sony et Microsoft en tant que plus gros vendeur de consoles du pays. Le million de ventes est supérieur aux ventes combinées de PS4 et Xbox One au cours de la même période, comme l’a souligné l’analyste. Daniel Ahmed.

Ils estiment qu’il y a un total de 4 millions de commutateurs en Chine, en comptant les unités importéesDe ., ils indiquent que la tendance de Switch en Chine a été à la hausse. Au départ, les ventes ont été déprimées par la Pandémie COVID-19 en Chine et cela a fait que le nombre de jeux était limité. Au fil des mois et du succès de Ring Fit Adventure, les ventes se sont multipliées. Selon Ahmad, ils estiment qu’en tenant compte unités importées en Chine via le «marché gris» depuis 2017 (lorsque Switch a été lancé dans le reste des territoires), la base totale de la console dépasse 4 millions d’unités, étant le leader du marché.

Ahmad lui-même indique également que les revenus du marché des consoles en Chine continueront de croître et produit une estimation de 2,15 milliards de dollars de revenus d’ici 2024; un chiffre qui doublerait ce qui a été obtenu en 2019. Il indique que le succès de Switch et l’arrivée des consoles de nouvelle génération seront le moteur de la croissance.

