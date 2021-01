Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le succès mondial du Switch est incontestable, mais tout a été éclipsé par un problème grave qui a coûté à Nintendo plusieurs recours collectifs. Comme vous le savez déjà, nous faisons référence à la dérive Joy-Con, qui affecte les commandes de la console hybride au point de ruiner complètement l’expérience de jeu.

Diverses organisations ont exigé une solution de Nintendo, d’autant plus que la dérive Joy-Con n’a pas été complètement résolue avec le lancement du Switch Lite ou avec la sortie de la version 1.1 de la console standard.

Bien que l’entreprise se soit déjà excusée publiquement et ait proposé des alternatives à ses consommateurs, la réalité est que le problème persiste. Pour cette raison, une organisation en Europe a appelé à l’ouverture d’une enquête. Si cela se produit, Nintendo sera sous le contrôle de la Commission européenne.

Nintendo est dans le collimateur des organisations pour la dérive Joy-Con

L’Organisation européenne des consommateurs (BEUC) a publié une déclaration pour discuter des milliers de plaintes qu’elle a reçues concernant les commandes Switch. Le document précise qu’il y a plus de 250 000 cas dans toute l’Europe liés à la dérive Joy-Con.

Le BEUC note qu’il a reçu des plaintes d’acteurs en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, en Italie, en Norvège, en Slovaquie, en Slovénie et en Grèce. De même, il indique que dans 88% des cas, les contrôles ont échoué au cours des 2 premières années d’utilisation.

L’objectif du BEUC est que la Commission européenne et diverses autorités nationales de protection des consommateurs engagent une enquête sur les erreurs des contrôles. Le document note que les Joy-Con ont une obsolescence prématurée et indiquent une possible tromperie des consommateurs.

«Le BEUC et ses membres appellent à une enquête européenne sur le problème et à ce que Nintendo soit obligé de remédier d’urgence aux pannes prématurées de son produit. D’ici là, les contrôles défectueux doivent être réparés gratuitement et les consommateurs doivent être correctement informés de la durée de conservation limitée de ce produit », a précisé l’agence.

Nintendo fait face à une plainte concernant “ Joy-Con Drift ” sur la console Switch à la suite de 25000 plaintes de consommateurs en Europe – via @technology: https://t.co/qNMlFFjUu5 – The Consumer Voice (@beuc) 27 janvier 2021

Monique Goyens, directrice du BEUC, a noté que les consommateurs s’attendent toujours à ce que les produits qu’ils achètent durent un temps considérable. Pour cette raison, Nintendo doit fournir une solution adéquate aux milliers d’utilisateurs touchés par la dérive Joy-Con.

«Il est grand temps que les entreprises arrêtent de commercialiser des produits qui cassent trop tôt. La création de déchets électroniques inutiles va totalement à l’encontre des objectifs du Green Deal européen », a ajouté Goyens.

Si vous rencontrez un problème avec vos commandes Switch, nous vous recommandons de lire cet article. Retrouvez toutes les actualités liées à la console hybride sur ce lien.