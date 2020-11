Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques semaines, Nintendo a révélé de nombreuses façons de célébrer les 35 ans de Super Mario. Fruit de diverses collaborations, il y avait des collections de vêtements inspirées de cette série, des chaussures de tennis commémoratives, des jouets et, bien sûr, des jeux vidéo. Si vous pensez que les surprises se sont terminées là, vous vous trompez, car aujourd’hui une autre collaboration a été révélée, qui implique Amazon.

Aujourd’hui, il a été annoncé que Nintendo et Amazon allieraient une alliance pour surprendre certains acheteurs sur la plateforme en ligne. Amazon enverra certains de ses produits dans des boîtes en carton spéciales, car ils seront décorés avec des détails de Super Mario Bros.

Comme vous pouvez le voir dans l’image promotionnelle ci-dessous, il y aura des boîtes pour des produits de différentes dimensions. Ils auront tous un fond rouge, mais les dessins seront différents. Dans l’un, vous pouvez voir Mario et Luigi en 2D, dans un autre, vous pouvez voir le modèle 3D des deux et dans un troisième, vous pouvez voir Mario en 8 bits avec d’autres personnages, tels que Luigi, Toad, Goomba, Koopa Troopa et une usine de Piranha dans votre pipe, en plus il aura le logo Amazon smile.

Boîtes Amazon de Super Mario Bros. (Image: Nintendo)

Comment recevoir une boîte spéciale Super Mario Bros.?

Cette promotion fera partie des célébrations du 35e anniversaire de Super Mario Bros. Une page spéciale a même été lancée sur Amazon, en dehors des missions My Nintendo. C’est précisément sur cette dernière page que les détails de la collaboration apparaissent. Malheureusement, comme certains jeux vidéo que Nintendo vendra pour l’anniversaire, cette promotion est très limitée, car elle ne sera valable qu’en novembre 2020.

Selon les informations, les consommateurs qui achètent sur Amazon au cours de ce mois auront la possibilité de recevoir leur produit dans ces boîtes, qui seront limitées et seront envoyées au hasard jusqu’à épuisement des stocks. Un élément important que vous devez prendre en compte est que «l’achat de produits Nintendo n’augmentera pas la possibilité de recevoir une boîte à thème de Super Mario Bros.», mais que tout produit peut être sélectionné, évidemment, qui répond aux dimensions à envoyer dans une boîte

On ne sait pas si cette promotion sera valable dans toutes les régions, mais c’est possible. Si oui et que le Mexique participe, alors il sera tombé comme un gant pour les fans mexicains, puisque le Good End arrive, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup de ventes via cette plateforme et donc, il y aura plus de possibilités que les consommateurs reçoivent leurs produits dans cet emballage spécial.

Dans le cas où la promotion n’est pas valable au Mexique, nous vous rappelons que vous pouvez acheter sur Amazon depuis d’autres régions et importer les produits. Il y aurait donc la possibilité de recevoir ces boîtes limitées.

Que pensez-vous de cette promotion? Souhaitez-vous recevoir une boîte spéciale Super Mario? Dites le nous dans les commentaires.

L’un des produits qui a également été annoncé dans le cadre de la célébration des 35 ans de Super Mario est le Game & Watch de Super Mario Bros., qui aura une période de vente très limitée. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Super Mario en visitant cette page.

