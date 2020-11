Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 14:57

Le 35e anniversaire de Super Mario Bros. Cela ne sera pas limité à quelques jeux et collections spéciaux, car il a été récemment révélé que Amazon et Nintendo ont collaboré pour créer une série de packages spéciaux inspirés par le plombier le plus célèbre de l’industrie, qui atteindra un groupe d’acheteurs chanceux.

Ce ne sont pas des boîtes que vous pouvez acheter directement, mais en commandant un produit sur Amazon, qu’il vienne ou non de Nintendo, vous pouvez recevoir ces boîtes en carton spéciales. Au total, il existe trois dimensions différentes, chacune avec un design unique, et Ils ne seront disponibles que pendant tout le mois de novembre et jusqu’à épuisement des stocks.

Pour le moment, cette collaboration n’a été confirmée que pour les États-Unis, et pour le moment on ne sait pas si au Mexique ou dans d’autres régions du monde cette promotion sera valable. Si cela s’applique dans notre pays, de nombreux achats Good End seront inclus dans ces packages. Cependant, s’il n’y a pas de confirmation officielle, rappelez-vous que vous pouvez toujours commander quelque chose de l’Amazonie de notre voisin du nord et ainsi, peut-être, vous recevrez l’une de ces boîtes.

Via: Nintendo

