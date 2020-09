Malgré le différend entre Apple et Epic, la société de jeux vidéo continue de rechercher des alliances avec d’autres acteurs majeurs du secteur pour aider à atténuer une partie des effets néfastes qui se présenteraient sous la forme d’une baisse du nombre d’utilisateurs.

Pour cette raison, Nintendo et Epic ont formé une alliance pour lancer une nouvelle console Nintendo Swtich avec des motifs spéciaux inspirés de Battle Royale d’Epic. Couleurs et dessins sur la console et sur le quai -parce que c’est le modèle non-lite-, incluez des motifs Fortnite pour donner une touche plus sympathique au Switch.

Nintendo Switch Édition Fortnite

Bien sûr, la console a plus que des raisons fortnites. Dans cette édition – dont le prix est inconnu pour le moment – le jeu sera pré-installé dans le Swtich avec une série de contenu en jeu, y compris un nouveau sac à dos et 2000 V-Bucks, la monnaie du jeu, à dépenser dans le magasin de skin Fortnite lui-même ou à acheter le Battle Pass lui-même. Il comprend également une peau spéciale de chat sauvage.

Ce n’est pas grand-chose vu que le jeu est totalement gratuit, mais cela peut être un bon atout pour tous ceux qui recherchent une console avec plus de personnalité, surtout face à la campagne de Noël puisque Fortnite reste dans l’idéologie collective maintenant que son différend avec Apple fait toutes les couvertures.

Le commutateur Nintendo Fortnite arrivera sur le marché le 30 octobre, à quelques jours du lancement attendu de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, les deux consoles que Microsoft lancera pour la nouvelle génération. Le prix de la console est estimé à près de 300 euros / dollars comme le modèle non lite actuel.

Avec cette mise en place de Nintendo, la confirmation de Microsoft pour ses consoles, il ne reste plus qu’à connaître le mouvement de Sony face à la campagne de Noël, et surtout ses intentions sur le prix et la disponibilité de sa console nouvelle génération attendue. , la PS5, ainsi que son catalogue de lancement, qui devrait arriver pour un prix plus élevé que cette édition Fortnite du Switch.