Oui, Switch est une console à succès et depuis 2017, elle a pris d’assaut le marché pour vendre, jusqu’à présent, plus de 60 millions d’unités. C’est certainement toujours une bonne nouvelle que Nintendo se porte bien, mais il y a aussi un problème qui a éclipsé la console hybride, le tristement célèbre Joy-Con Drift. Actuellement, la seule solution est de contacter Nintendo ou ses distributeurs pour une réparation ou un échange contre une nouvelle paire, cependant, la société japonaise travaillerait déjà pour mettre fin à cette situation.

Nintendo reste déterminé à répondre à la dérive Joy-Con

Lors d’un entretien avec Polygon, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a été interrogé sur le Joy-Con Drift et sur ce que Nintendo prévoit de faire pour résoudre ce problème qui continue d’affecter les joueurs et qui, dans certains cas, est considéré comme quelque chose d’inévitable lors de l’achat de la console. Au départ, Bowser a assuré que la position de l’entreprise était la même que lorsque la controverse a éclaté, c’est-à-dire qu’ils sont tout à fait prêts à donner une solution rapide via une réparation ou un changement à ceux qui rencontrent le problème à leurs commandes: “en premier lieu Nous voulons que tous les consommateurs vivent une expérience formidable avec leur Nintendo Switch et les jeux auxquels ils jouent sur la console. C’est de la plus haute importance pour nous. Notre mission est de mettre le sourire sur leurs visages et nous voulons nous assurer que cela se produise. les consommateurs ont un problème avec notre matériel et / ou nos logiciels, nous souhaitons qu’ils nous contactent et nous travaillerons sur la bonne solution pour qu’ils soient opérationnels le plus rapidement possible. »

La mise à niveau matérielle pourrait être la solution de Nintendo pour le Joy-Con Drift

Plus tard, le manager a laissé entendre que Nintendo travaillerait déjà sur la solution définitive du Joy-Con Drift, qui ne serait rien de plus qu’une amélioration du matériel: “spécifiquement pour le Joy-Con, nous avons travaillé en très étroite collaboration avec les consommateurs quand ils ont des problèmes et que nous leur proposons un remplacement ou une réparation. Ensuite, ce que je dirai, c’est que lorsque nous examinons nos cycles de réparation, nous examinons toujours ce qui est expédié et pour quelles raisons, et nous le comprenons mieux. l’opportunité d’apporter des améliorations à mesure que nous progressons. “

Au cas où vous l’auriez manqué: le président de Nintendo s’excuse pour la dérive Joy-Con

Ainsi, il semble que Nintendo aurait l’intention de mettre fin à la dérive Joy-Con en apportant un changement matériel à l’intérieur des contrôleurs Switch en lançant une nouvelle version, même si pour le moment il n’y a rien d’officiel et les utilisateurs de la console hybride ils n’ont d’autre choix que de contacter la société japonaise.

