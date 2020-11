Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Quelle que soit la période de l’année où nous sommes, les fans de Nintendo attendent toujours de nouvelles annonces, surtout ces dernières années que la société a opté pour le désormais célèbre Direct. Dans le contexte du succès que Switch a connu, le grand nombre de titres et de contenus qui arrivent sur cette console est indéniable et vous pourrez maintenant connaître la chose la plus importante du mois grâce à une nouvelle émission sur YouTube.

Nintendo a publié aujourd’hui son nouveau programme de compilation Nintendo Monthly Rewind, qui présente les annonces les plus importantes du mois et qui à partir de cette édition deviendra une livraison mensuelle constante avec les détails de tout ce qui a à voir avec votre environnement de jeu. Ce premier programme est dédié à toutes les annonces d’octobre, menées par Hyrule Warriors: Age of Calamity et par la relance de la tranche originale de Fire Emblem.

De même, Nintendo Monthly Rewind retiendra les dates des prochaines sorties, les titres qui ont été révélés en Direct ou Mini-Direct et ceux qui sont déjà disponibles sur le marché pour la console hybride, soit au format physique, soit dans l’eShop .

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source