Pour célébrer 35 ans de Super Mario Bros., Nintendo lancera un Édition spéciale Game & Watch adapté aux temps modernes. La société japonaise a fait l’annonce il y a quelques jours en offrant des détails sur le prix et la disponibilité, bien que beaucoup d’entre nous aient été laissés avec le doute à quel point est-il pratique d’y jouer.

Pour résoudre cette question et d’autres, Nintendo a publié une nouvelle bande-annonce pour Game & Watch: Super Mario Bros qui nous donne un meilleur aperçu de sa taille et de ses fonctionnalités. On y voit que la console portable est tellement petit et élancé qui peut être facilement rangé dans une poche de veste.

Le Game & Watch moderne garde le design classique et intègre un écran LCD, accompagné d’une traverse inspirée des modèles originaux qui a ensuite été adaptée à la NES. Sont également inclus les boutons principaux A et B, accompagnés de trois boutons secondaires pour mettre le jeu en pause et basculer entre les modes horloge et jeu.

Game & Watch: Super Mario Bros comprend un connecteur USB-C et une batterie rechargeable

Pour faciliter les choses, Nintendo a intégré un connecteur USB-C sur l’un des côtés pour recharger la batterie. Ceci est important, car cela résout le problème de transporter des chargeurs supplémentaires si vous emportez votre Game & Watch: Super Mario Bros. sur la route. Les détails sur l’autonomie sont inconnus, bien qu’avec une Power Bank, ce ne serait pas un problème d’avoir une longue session de jeu.

Le nouveau Game & Watch est petit et à première vue nous rappelle l’édition spéciale du Game Boy Micro lancée par Nintendo pour célébrer les 20 ans de Super Mario Bros. En 2005 et avec la fièvre de Game Boy Advance, la société japonaise a décidé de lancer une édition commémorative de Mario dans un mini design. Bien que la console anniversaire soit épuisée, la Game Boy Micro n’a pas eu le succès escompté et a été abandonnée au bout de trois ans.

Game Boy Micro Edition Super Mario Bros 20e

En 2020, les choses sont différentes; Nintendo a été prudent à propos d’une console portable en édition limitée qui ne ressemble pas à d’autres matériels qu’elle vend actuellement. The Game & Watch: Super Mario Bros.sera Disponible le 13 novembre à un PDSF de 49,99 $. L’ordinateur portable comprend les jeux Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels et Ball. En supplément, une fonction horloge est intégrée avec 35 scénarios différents inspirés du jeu classique.

Pour l’instant, la date de début de la prévente est inconnue, bien que si vous envisagez d’en acquérir une, vous devrez être rapide puisque cette console sera fabriqué en quantités limitées.

