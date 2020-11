L’un des problèmes qui font Pokémon UNITEC’est précisément son format de jeu multiplateforme. Autrement dit, à chaque fois qu’il sort, vous pouvez jouer à ce MOBA très attendu depuis un mobile avec Android ou iOS, ou depuis votre Nintendo Switch, étant la seule console qui y aura accès, surnommée par beaucoup, “Pokémon LOL”. Et étant donné cette nouveauté pour un jeu Nintendo, quelque chose de commun dans les jeux multiplateformes comme Rocket League, Minecraft ou Fornite, on peut se demander … Y aura-t-il plus de titres avec cette possibilité à l’avenir?

Lors de la session de questions et réponses de la récente réunion des investisseurs de Nintendo, l’actuel président de la société a clarifié le sujet, et pourrait se résumer à un “non”, au moins en ce qui concerne les propres jeux de Nintendo. Selon lui, la décision a été prise en fonction du genre du jeu, ainsi que de la population de joueurs existants du même. Voyons ce que l’actionnaire en question a demandé et la réponse de Shuntaro Furukawa.

«Pokémon UNITE est prévu d’avoir un jeu croisé entre Nintendo Switch et les appareils intelligents. Bien que cela ait probablement été décidé par The Pokémon Company, je pense que les deux sociétés (Nintendo et The Pokémon Company) ont un lien fort. J’aimerais entendre ce que Nintendo pense des jeux vidéo multiplateformes. Shuntaro Furukawa: Suite à de nouvelles discussions avec The Pokémon Company à propos de Pokémon UNITE, il a été décidé qu’étant donné le genre de jeu et la population de joueurs attendue, le format de jeu multiplateforme était approprié. Cela dit, nous n’avons aucun projet pour des titres Nintendo multiplateformes. “

Couvrir les téléphones mobiles avec un jeu vidéo tel que Pokémon UNITE ne peut que profiter à l’ensemble, compte tenu de la vaste extension de joueurs que possède cette plateforme. Et si les gens préfèrent jouer depuis un mobile ou une Nintendo Switch, c’est quelque chose que nous avons hâte de voir, car avoir des commandes physiques, ainsi que la possibilité de jouer à la télévision sans trop de complications, sont des problèmes très intéressants. Le fait est que, selon Furukawa, cela ne créera pas de précédent afin que l’on puisse voir d’autres titres du big N sur les téléphones portables, et beaucoup moins sur d’autres consoles. Après tout, ce qui rend Nintendo plus spécial, c’est son propre logiciel, un facteur déterminant dans la décision d’acheter leurs systèmes, quelque chose qu’ils ne peuvent pas risquer de perdre, des idées tellement folles comme, mmmmm…., Par exemple, un jeu gratuit Splatoon avec le jeu croisé avec d’autres plates-formes sera quelque chose que nous ne devrions pas voir.

