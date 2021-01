Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/01/2021 11h30

Nintendo vous partagez normalement vos informations financières tous les trimestres. Ces rapports sont généralement publiés sur le site Web officiel de la société ou sont diffusés par le biais des participants aux réunions d’investisseurs. Aujourd’hui, il a été révélé que la société japonaise a facilité la recherche d’informations, car Ils ont ouvert un compte Twitter axé uniquement sur le partage de ce type de données.

Connu sous le nom de @NintendoCoLtd, ce compte partagera les informations financières de Nintendo en anglais et en japonais. De la même forme, il n’y aura pas d’annonces liées au jeu ici, et l’interaction avec les utilisateurs sera minime. C’est le message que nous offre ce profil:

“Nous avons ouvert ce compte Twitter pour fournir à Nintendo Co., Ltd. les relations avec les investisseurs et les nouvelles de l’entreprise. Les annonces financières et autres informations relatives à l’entreprise seront partagées sur ce compte. Gardez à l’esprit que nous ne répondrons pas aux messages ou demandes de renseignements ».