Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 12h20

L’un des plus gros problèmes auxquels la Nintendo Switch est confrontée aujourd’hui est la dérive dans le Joy-con. Dès les premiers mois de vie de la console, des problèmes avec les commandes de la console ont été signalés. Cependant, ce n’est que cette année que les problèmes se sont transformés en conflits juridiques. De cette façon, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a finalement décidé de s’exprimer sur cette affaire.

Dans une interview avec Polygon, Bowser a été interrogé sur la dérive du Joy-Con, ainsi que la position de Nintendo devant les poursuites et la mauvaise publicité que cet inconvénient a causé. Voici ce qu’il a commenté:

«Tout d’abord, nous voulons que tous les consommateurs vivent une excellente expérience avec leur Nintendo Switch et les jeux auxquels ils jouent sur Nintendo Switch. C’est de la plus haute importance pour nous. Notre mission est de mettre des sourires sur les visages. Et nous voulons nous assurer que cela se produise. Si les consommateurs ont un problème avec notre matériel et / ou nos logiciels, nous voulons qu’ils nous contactent, nous travaillerons sur la bonne solution pour les mettre en service le plus rapidement possible.

Plus précisément pour les Joy-Con eux-mêmes, nous travaillons en étroite collaboration avec les consommateurs qui ont eu des problèmes et proposons un remplacement ou une réparation. Et puis ce que je vais dire, en examinant nos cycles de réparation, nous vérifions toujours ce qui est expédié et pour quelles raisons, et nous le comprenons mieux. Et sans entrer dans les détails, cela nous donne toujours la possibilité d’apporter des améliorations au fur et à mesure. “