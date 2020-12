Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/12/2020 11h30

Grâce au fait que nous sommes dans la dernière ligne droite de l’année, Nintendo a créé une page où Les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent découvrir des faits assez intéressants sur leurs jeux au cours des 12 derniers mois.

De cette façon, il est enfin possible de savoir combien de temps vous avez passé à jouer avec la Nintendo Switch en 2020, quel est le jeu dans lequel vous avez investi le plus d’heures, toutes les nouvelles que vous avez découvertes tout au long de l’année, y compris le temps total que vous avez passé à jouer à divers titres de Super Mario. Sur cette page, vous pouvez vérifier ceci et plus d’informations.

Malheureusement, L’option de connaître les données les plus importantes du Switch en 2020 est uniquement limitée aux comptes non supervisés aux États-Unis et au Canada. De cette façon, si vous essayez d’accéder à ce site avec un profil d’une autre région, il ne sera pas possible de trouver les données que vous souhaitez tant connaître. Sans aucun doute, une vraie honte, et quelque chose qui, nous l’espérons, sera résolu le plus rapidement possible.

Via: Nintendo

