La guerre des consoles peut être une campagne publicitaire efficace, mais la réalité est que Nintendo, PlayStation et Xbox ne sont pas des ennemis mortels, mais des entreprises qui veulent le meilleur pour l’industrie du jeu vidéo. De cette manière, il a été révélé que les trois sociétés se sont associées pour assurer la sécurité des joueurs, surtout en ce qui concerne les jeux en ligne.

Dave McCarthy, vice-président des opérations Xbox Corporate, a récemment publié une déclaration sur le site officiel Xbox, révélant l’union entre les entreprises et ont partagé trois principes clés pour créer un espace sûr pour les joueurs: prévention, association et responsabilité. Voici ce qu’il a commenté:

«Chez Xbox, nous sommes alignés à la fois sur Nintendo, au nom de la communauté de jeu Nintendo Switch, et sur PlayStation, dans notre conviction que la protection des joueurs en ligne nécessite une approche multidisciplinaire, qui combine les avantages de la technologie avancée. , une communauté de soutien et d’encadrement humain formé. Nous pouvons accomplir plus lorsque nous travaillons vers le même objectif, de sorte que nous continuerons tous d’investir, d’évoluer et d’étendre nos approches de la sécurité des utilisateurs.

–La prévention: “Former les joueurs et les parents à comprendre et contrôler les expériences de jeu.” De cette façon, les entreprises fourniront le outils nécessaires via différents canaux, services et sites Web, afin d’éviter une sorte de danger.

–Association: “Nous nous engageons à établir des partenariats avec l’industrie, les régulateurs, les forces de l’ordre et nos communautés pour promouvoir la sécurité des utilisateurs.” Les entreprises s’associeront avec les régulateurs, les lois et différentes organisations pour s’assurer que l’utilisateur dispose d’un espace optimal pour profiter des jeux vidéo.

–Responsabilité: “Nous prenons la responsabilité de rendre nos plateformes aussi sûres que possible pour tous les joueurs.” Les entreprises faciliteront le signalement des violations du code de conduite, ainsi que la possibilité de supprimer du contenu qui pourrait mettre un utilisateur en danger.

Toutes ces mesures ont été prises pour améliorer l’espace dans lequel nous jouons, faire en sorte que les gens soient aussi éloignés que possible des messages de haine, et offrir un lieu où nous avons tous la possibilité de vivre ensemble en paix et de profiter de cet environnement.

Via: Xbox