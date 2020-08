Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que pour beaucoup cela aurait été un rêve devenu réalité, après que Wii et Wii U aient eu une console virtuelle pleine de jeux classiques de différentes plates-formes des générations précédentes, Nintendo a proposé un autre type d’approche des classiques sur Switch via son service en ligne. de paiement. Évidemment, cela signifie que l’offre de jeux est très limitée, bien que pas du tout attractive pour cette raison, et la société japonaise en a profité pour nous rappeler qu’elle a déjà plus de 80 jeux classiques à son service.

Grâce à une publication sur le compte Twitter officiel de Nintendo of America, la division de la société japonaise a vanté les plus de 80 jeux classiques qui font maintenant partie de sa gamme disponible sur Switch Online, qui incluent des livraisons de la NES et de la SNES. En outre, la promesse de ramener plus de jeux Nintendo à l’ancienne a été approuvée, bien que l’on sache que les fans veulent non seulement que l’offre de ces jeux soit élargie, mais également inclure d’autres systèmes, tels que la Nintendo 64.

Les membres #NintendoSwitchOnline ont désormais accès à plus de 80 classiques avec les collections de jeux #NES & #SNES – Nintendo Switch Online! Devenez membre ou commencez un essai gratuit dès aujourd’hui! https://t.co/pQsHtxucpJ pic.twitter.com/PdPY4cZGsO – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 25 août 2020

Parmi les titres classiques récemment arrivés sur Switch Online, on trouve Wild Guns et Donkey Kong Country, qui ont rejoint des jeux du calibre de The Legend of Zelda: A Link to the Past, F-Zero, Star Fox et Star Fox 2, ainsi que d’autres disponibles sur le service en ligne de la console hybride de Nintendo.

Quels jeux aimeriez-vous voir sur Switch Online? Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

