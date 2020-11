Nous savons tous que Joe Biden est le nouveau président des États-Unis et il y a quelques semaines, nous parlions de son avis sur les jeux vidéo. Dans une interview pour le New York Times, Biden a souligné que certains versements pouvaient enseigner le meurtre et a même remis en question les capacités artistiques et les compétences de certains développeurs. De même, le même président américain a utilisé Animal Crossing: New Horizons pour promouvoir sa campagne.

L’île de Biden dans le nouveau Traversée d’animaux Il était plein de bannières, de sweatshirts et d’une longue liste de designs que les joueurs pouvaient acquérir grâce aux codes QR facilement disponibles dans la boutique Handy Sisters. Nul doute que New Horizons est un jeu vidéo dynamique qui ouvre toutes sortes de possibilités, et Joe Biden l’a utilisé comme un moyen de mobiliser les électeurs.

Animal Crossing: Nouveaux horizons | Nintendo

Quoi qu’il en soit, Nintendo a récemment statué sur la question modification des directives Animal Crossing: New Horizons et il a demandé aux entreprises et aux grandes organisations de s’abstenir d’introduire la politique dans son jeu vidéo. De la même manière, la société japonaise demande également de ne pas bénéficier financièrement du jeu et a veillé à ce que les utilisateurs qui partagent leurs créations n’aient pas de contenu qui ne convient pas aux mineurs.