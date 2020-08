Image: Nintendo

En mars 2019, il y avait une rumeur selon laquelle Nintendo publierait deux nouveaux modèles de Switch, l’un une version améliorée premium, l’autre un successeur moins cher de la 3DS. Nous avons certainement eu le dernier avec le Switch Lite, mais Bloomberg rapporte maintenant que le premier est toujours sur la bonne voie et qu’il est attendu en 2021.

Le rapport indique qu’il s’agira d’un «modèle amélioré de sa console Switch», et bien qu’il n’entre pas dans les détails (en particulier en ce qui concerne les spécifications, la taille ou le prix), il ajoute que «la société basée à Kyoto a envisagé d’inclure plus de puissance de calcul et des graphismes haute définition 4K. »

C’est la deuxième fois cette semaine qu’un média de l’industrie rapporte cette nouvelle, à la suite d’un article similaire dans l’Economic Daily News de Taiwan.

D’une part, ce serait … bizarre? Chasser le haut de gamme du marché n’est pas très Nintendo, et je ne pense pas que quiconque réclame de jouer à des jeux Switch en 4K, du moins pas assez pour avoir besoin d’une toute nouvelle console.

G / O Media peut obtenir une commission

Là encore, créer différents modèles de matériel avec des capacités différentes est également très Nintendo, ce que la société n’a pas seulement déjà fait sur le Switch, mais aussi sur tout, de la DS (la DSi) à la Wii (abandon du support GameCube et des ports matériels) à la 3DS (la 2DS).

Et avec la PS5 et la Xbox Series X bientôt attendues, peut-être pensent-ils qu’une mise à niveau 4K et une augmentation des performances sont exactement ce dont le Switch a besoin pour rester au top pendant quelques années de plus.