Doug Bowser justifie la décision en se fondant sur la «célébration» du 35e anniversaire du personnage.

Cette année, le 35e anniversaire de Super Mario a été célébré et, en septembre, le grand N a annoncé de nombreuses propositions pour commémorer l’événement. Des produits tels que Mario Kart Live: Home Circuit ou cette nouvelle édition de Game & Watch mise en vente, ainsi que Super Mario 3D All-Stars, entre autres propositions. Ce dernier a fait l’objet d’une certaine polémique, non seulement en raison de la qualité de ses ports, mais aussi en raison du fait qu’il sera uniquement à vendre Jusqu’au 31 mars. Une décision que beaucoup considèrent comme une tentative de Nintendo de “forcer” les ventes par la peur des joueurs de manquer.

Ce n’est pas une stratégie que nous allons utiliser de manière générale.Doug BowserEh bien, dans une récente interview avec Polygon, l’actuel directeur de Nintendo of America, Doug Bowser, a expliqué la raison de cette stratégie: “Je pense que je vais utiliser un mot simple: fête. C’est juste … C’est une célébration du 35e anniversaire de Mario. Nous voulions le célébrer façons uniques et différentes, et nous l’avons fait à travers des jeux comme Super Mario 3D All-Stars, ou nous allons le faire via des versions futures comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. “

«Et nous l’avons également fait avec des premières comme Game & Watch: Super Mario Bros., ou avec Mario Kart Live», poursuit Bowser, qui ajoute: «Nous célébrons le 35 [aniversario] de Mario de différentes manières. Et, avec certains de ces titres, nous avons senti que nous avions la possibilité de les publier pour une durée limitée. Ils ont très, très bien joué. Super Mario 3D All-Stars a vendu plus de 2,6 millions de jeux rien qu’aux États-Unis, et pour cela, il est clair que les consommateurs ont pu en profiter. Et ce n’est pas une stratégie que nous allons utiliser en général, mais c’est une stratégie qui nous pensions que ce serait unique pour cet anniversaire “.

Je ne peux pas parler de projets après la fin mars Doug BowserBien sûr, si vous considérez que d’autres jeux comme le port Fire Emblem Shadow Dragon pour Switch seront également supprimés de l’eShop le 31 mars, il ne semble pas que cette stratégie est vraiment exclusif à l’anniversaire de Mario. De plus, après ces mots, l’intervieweur dit à Bowser qu’il ne comprend pas en quoi cette stratégie profite les consommateurs, qui a conduit à une nouvelle défense de la décision par le manager: “Eh bien, pour le moment, la décision a vraiment tourné autour de ces aspects de la fête. Je ne peux pas parler de plans car au-delà de la fin mars“.

Nous verrons si l’entreprise change d’avis d’ici 2021, ou si vous gardez votre décision ferme retirer le jeu de la vente en mars. Nous vous rappelons que Nintendo Switch a été la console la plus vendue en novembre en Espagne, et elle l’a également été aux États-Unis, où elle est déjà la console la plus vendue depuis 24 mois consécutifs. Mais si ce que vous cherchez, c’est de découvrir ce pack Mario commémoratif, n’hésitez pas à consulter notre analyse de Super Mario 3D All-Stars.

