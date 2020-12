Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

C’est en janvier 2017 qu’un différend juridique a éclaté entre Nintendo et une société japonaise de karting appelée MariCar. Au cas où vous ne le sauriez pas, l’entreprise de course proposait des services sur le thème de Mario Kart, qui ont attiré l’attention de Nintendo.

Comme vous pouvez l’imaginer, les propriétaires de la populaire franchise de course ne sont pas restés les bras croisés, ils ont donc intenté une action en justice contre MariCar, les accusant d’abus de leurs propriétés intellectuelles.

Après une bataille de plusieurs mois, Nintendo a d’abord prévalu dans le procès, mais il y a eu un appel de MariCar. Maintenant, les autorités ont rendu leur verdict final et ont annoncé que le procès se terminait avec des résultats favorables pour Nintendo.

Nintendo remporte le procès contre MariCar après plusieurs appels

Nintendo a rapporté que la première Cour de la Cour suprême du Japon et la Haute Cour de la propriété intellectuelle ont finalisé l’affaire le 24 décembre. Ceci après avoir refusé le dernier appel de MariCar, une société qui cherchait à éviter de payer 500 000 USD de dommages et intérêts.

Ainsi, l’entreprise de course devra compenser Nintendo pour l’utilisation de ses propriétés intellectuelles et la concurrence déloyale. En outre, les autorités considèrent que l’activité de course sur la voie publique est un problème social qui comporte des risques et peut provoquer des accidents.

Cependant, les frais finaux sont uniquement dus à l’utilisation d’articles de Mario Kart. En plus de compenser Nintendo, MariCar invalidera l’enregistrement de votre nom auprès du Bureau des brevets car il fait référence à la populaire franchise Nintendo.

Par une déclaration, Nintendo a reconnu la décision des autorités et a affirmé qu’elle continuerait à prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute contrefaçon impliquant l’utilisation de ses propriétés intellectuelles et de ses marques.

Il convient de rappeler que la société de karting a demandé de l’aide contre le procès de Nintendo. Cependant, il n’a reçu l’aide que de 4 personnes, qui ont contribué 107 $ US à la cause. L’avenir de cette entreprise de course est donc incertain.

