L’une des activités les plus intéressantes pour les touristes visitant Tokyo, au Japon, a perdu son essence. Connue sous le nom de MariCar, cette entreprise nous a permis de parcourir les rues de la ville principale du pays japonais en karts et avec des costumes de Super Mario Bros. après une bataille juridique avec Nintendo, cela ne sera plus possible.

Selon NHK, La Cour suprême du Japon s’est prononcée en faveur de Nintendo dans un procès contre MariCar sur des questions de licence, mettant ainsi fin à une bataille juridique de plus de trois ans. Bien que ce soit le 25 décembre 2020 lorsque cette affaire a pris fin, ce n’est qu’il y a quelques jours que l’information est parvenue à l’Ouest.

Bien qu’au début de 2020, le résultat initial indiquait que MariCar devrait payer 10 millions de yens, soit environ 1,9 million de pesos, à Nintendo et changer de nom, le résultat final a porté ce chiffre à 50 millions de yens, soit 9,6 millions de pesos. D’autre part, l’entreprise derrière les karts à pédales s’appellera désormais MARI Mobility Development. Heureusement, il sera toujours possible de louer ces véhicules et de parcourir les rues de Tokyo d’une manière très intéressante. Cependant, vous ne pourrez plus vous habiller en Mario lors de cette activité.

Semblable à d’autres poursuites de ce type, Les actions de Nintendo visent à protéger ses propriétés et pour empêcher des tiers de profiter de l’image de Mario et de l’entreprise. Sur des questions connexes, une nouvelle rumeur indique qu’une Nintendo Direct aura lieu prochainement. De même, il semble qu’un nouveau jeu Mario Party soit déjà en développement.

