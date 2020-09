Par Sebastian Quiroz

03/09/2020 15h43

L’une des plus grandes surprises de Mario’s Direct aujourd’hui a été Mario Kart Live: Circuit à domicile, qui combine l’excitation de ces jeux, avec de vrais karts Mario et Luigi qui courent sur une piste que vous pouvez créer. Désormais, Nintendo a partagé de nouvelles informations sur ce produit, où la taille de l’installation du logiciel et la durée de vie de la batterie des véhicules sont révélées.

Contrairement aux expériences comme LABO, en acquérant le Mario Kart Live: Home Circuit, vous obtiendrez un code de téléchargement et non un jeu physique. De même, il faudra disposer de 1,1 Go d’espace libre pour installer le jeu.

D’un autre côté, Les karts physiques Mario et Luigi auront une batterie qui peut durer 1,5 heure en jouant en mode 150cc. Cependant, la charge de ces véhicules est plus compliquée, car le remplissage de la batterie nécessite jusqu’à 3,5 heures d’attente pour une charge complète.

Un détail intéressant est que la page de prévente sur Amazon Mexique est déjà disponible ici, mais le prix dans notre région reste un mystère. Mario Kart Live: Home Circuit sera en vente le 16 octobre prochain au prix de 99,99 $ par voiture.

