2020 a été l’année de Mario. Pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros., Nintendo a lancé des produits tels que Mario Kart Live: Home Circuit et un Game & Watch spécial. Cependant, c’était la collection de Super Mario 3D All-Star ce qui excitait et déroutait davantage les fans. Si beaucoup sont satisfaits de ce pack commémoratif, certains sont mécontents du fait que le 31 mars 2021, ce jeu ne sera plus disponible physiquement et numériquement. Compte tenu de cela, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a commenté la question.

Dans une récente interview avec Polygon, Bowser a été interrogé sur l’étrange décision de retirer Super Mario 3D All-Stars des magasins à la fin de l’exercice.. Voici ce que le président a commenté à ce sujet:

«Je pense que je vais utiliser un mot simple: célébration. C’est juste … C’est une célébration du 35e anniversaire de Mario. Nous voulions le célébrer de manière unique et différente, et nous l’avons fait à travers des jeux comme Super Mario 3D All-Stars, ou nous allons le faire à travers de futures versions comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Et nous l’avons également fait avec des premières comme Game & Watch: Super Mario Bros., ou avec Mario Kart Live. Nous célébrons 35 [aniversario] de Mario de différentes manières. Et, avec certains de ces titres, nous avons senti que nous avions la possibilité de les publier pour une durée limitée. Cela a très, très bien payé. Super Mario 3D All-Stars s’est vendu à plus de 2,6 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Et donc, clairement, les consommateurs ont pu en profiter. Et ce n’est pas une stratégie que nous allons utiliser de manière générale, mais c’est une stratégie que nous pensons unique pour cet anniversaire.

Cependant, rappelons-nous que non seulement Super Mario Bros.35, la bataille royale et Super Mario 3D All-Stars ne seront plus disponibles l’année prochaine, depuis le lancement récent Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light souffriront également du même sort. Face à cette question, Bowser a commenté:

«Eh bien, en ce moment, la décision a vraiment tourné autour de ces aspects de la célébration. Je ne peux pas parler de projets pour au-delà de la fin mars ».

Beaucoup de gens pensent qu’à partir du 1er avril 2021, les jeux Super Mario 3D All-Stars seront disponibles individuellement sur l’eShop Switch, tandis que Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sortira. Collection NES. Bien que le commentaire de Bowser puisse indiquer que cela se produira, il n’y a pour le moment aucune information officielle à ce sujet..

