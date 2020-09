Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que Nintendo ait décidé d’anticiper ses nouveaux projets sans fanfare à travers les anciens Nintendo Directs pleins de jeux, force est de constater que la société a de nombreux projets en développement qu’elle dévoile de manière plus modérée et qui arriveront dans les prochains mois pour insuffler de la vitalité à Nintendo Switch. L’un de ces jeux vient d’être révélé à l’avance par Nintendo, mais certains fans ont réussi à le faire ne pas passer inaperçu.

À travers la page Play Nintendo, la société a apparemment révélé prématurément Kirby Fighters 2, un nouveau jeu sur le héros rose et ses amis qui sera une suite de Kirby Fighters Deluxe, un titre qui était à l’origine un mini-jeu Kirby Triple Deluxe. et a ensuite eu une version séparée comme Kirby Fighters Deluxe, qui est vendu sur Nintendo 3DS pour 6,99 $ USD.

Selon les informations partagées sur ResetEra, le titre a été trouvé grâce au moteur de recherche de jeux Play Nintendo, qui, lors de la recherche de titres pour Nintendo Switch, a renvoyé Kirby Fighters 2 comme deuxième option. En fait, il est encore possible de le trouver au moment de la rédaction de la note; cependant, cliquer sur le titre vous amène à une page d’erreur.

Kirby Fighters 2 introduira une nouvelle capacité pour Kirby

Grâce à cette inscription, les joueurs ont pu découvrir qu’il s’agit d’un nouveau jeu Kirby qui n’est pas encore officiellement annoncé, mais qui devrait être disponible plus tard et être vendu pour 19,99 $ USD.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous disons que cette série est axée sur la lutte contre d’autres joueurs, qui peuvent utiliser plusieurs capacités. L’un des principaux détails de cette suite est qu’elle aurait la nouvelle capacité Kirby Fighter, jamais vue dans la franchise et qui peut être vue dans l’image promotionnelle.

«Choisissez parmi une sélection des capacités les plus emblématiques de Kirby – y compris la toute nouvelle capacité de combattant – et battez-vous pour être le dernier Kirby debout. Des amis et des ennemis familiers, tels que Bandana Waddle Dee et King Dedede, apparaîtront également en tant que personnages jouables dans le jeu Kirby Fighters 2, disponible exclusivement pour Nintendo Switch », indique la description du titre.

