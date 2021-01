Plus de 370 jeux créés par des fans ont été supprimés du site Gaming Jolt; beaucoup étaient des copies de jeux Nintendo originaux.

Par tout, on sait que Nintendo Il n’aime pas du tout le piratage. En fait, ils sont si stricts dans leur position qu’ils se sont lancés à plusieurs reprises contre des sites qui promeuvent la consommation de produits qui, selon eux, violent leurs propriétés intellectuelles. Maintenant, le grand N a de nouveau porté un coup contre l’illégalité en obtenant un site de jeux indépendants renommé supprimer des centaines de jeux utilisant des matériaux originaux, tous sans les autorisations correspondantes.

Le portail en question est Jolt de jeu, un site sur lequel les développeurs indépendants peuvent publier leurs jeux afin qu’ils puissent être joués par les visiteurs. Ces titres sont généralement constitués de projets réalisés par des fans qui, à leur manière, rendent hommage à leurs jeux vidéo préférés à travers des reconstitutions ou même des versions modifiées des titres originaux dont ils sont inspirés. Et il y a précisément la raison pour laquelle Nintendo a décidé de prendre des mesures pour les supprimer.

Un total de 379 jeux ont été supprimés du sitePar un “cessez et renoncez”, ceux de Kyoto ont demandé au site de retirer un total de 379 jeux en franchise tels que Super Mario, Pokémon, The Legend of Zelda et même Super Smash Bros .. Dans le document, ils mentionnent que ces projets font un usage inapproprié de leurs propres matériaux tels que la musique, les modèles de personnages ou l’arrière-plan de la scène, et même certains consistent en de simples copies ou mods de leurs jeux originaux. Ils affirment également qu’ils génèrent certains revenus en affichant de la publicité sur leurs écrans de chargement.

Jolt de jeu a répondu à l’ordre de Nintendo et il a retiré chacun des jeux pour lesquels la société alléguait, tout en informant leurs créateurs correspondants de la raison de leur élimination. Bien que certains d’entre eux aient pris cela sous un bon jour, d’autres ont affirmé qu’ils les téléchargeraient à nouveau ailleurs.

Cette action s’ajoute à une longue liste qui Nintendo fait depuis quelques années maintenant. Il faut se rappeler qu’en 2016 le grand N a également été lancé contre Jolt de jeu pour la même raison, et à cette occasion il a réussi à faire disparaître plus de 500 jeux de son portail. Dans ce contexte, il faut supposer que la firme japonaise agira à nouveau en la matière lorsqu’elle le jugera nécessaire.

