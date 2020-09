Nintendo a montré qu’il avait de grandes surprises pour les joueurs. Inévitablement, la société a vu les joueurs suivre de près chacun de leurs mouvements compte tenu des dernières rumeurs qui signalaient une grande arrivée liée au personnage mythique de la société japonaise. Bien sûr, ce à quoi nous ne nous attendions jamais, c’est que Nintendo ait quelque chose d’encore plus gros qu’une compilation.

Avec une diffusion directe par surprise, la société nous a laissé sans voix avec les nouvelles les plus révolutionnaires mais, surtout, avec la confirmation d’un produit qui n’a été présent dans aucun type de rumeur et qui n’était pas connu pour exister. Cela a été présenté comme Circuit maison en direct de Mario Kart et c’est le jouet que nous attendions tous, même sans connaître son existence.

Mario Kart Live Home Circuit | Nintendo

Dans la vidéo, en principe, on nous montre un enfant jouant avec sa console, mais on voit vite que ce n’est pas un simple jeu, mais un jouet qui transformez notre salon en circuit parfait. Grâce à l’écran de la console hybride, nous avons pour nous la commande qui nous fera déplacer le ou les personnages principaux et avec laquelle nous pourrons rivaliser avec nos amis.

Les poupées réagiront à nos mouvements dans le jeu. Autrement dit, si nous lançons une coquille à l’autre personnage du jeu, il réagira en arrêtant sa progression, comme cela se produit dans le jeu. Mais quand pouvons-nous voir cela en action? La meilleure chose est que ce ne sera pas long, mais ce sera disponible à partir du 16 octobre de cette année.