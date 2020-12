Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce qui n’a pas beaucoup plu récemment aux fans de Nintendo, c’est que la société a publié plusieurs jeux avec une période de vente limitée ou même un fonctionnement limité, tels que plusieurs titres Super Mario, qui ne seront plus disponibles après mars. Beaucoup ont des doutes quant à savoir si cela deviendra une nouvelle pratique Nintendo et aujourd’hui l’un des présidents de la société en a parlé.

Si vous êtes fan du Big N vous saurez sûrement que ces derniers mois il a annoncé plusieurs jeux, comme Super Mario 3D All-Stars et Super Mario Bros.35, 2 titres qui fêteront le 35e anniversaire de la franchise. Ce qui a attiré l’attention, c’est qu’ils auront une date de disponibilité limitée, car après le 31 mars 2021, il ne sera plus possible de les obtenir. Le cas de Super Mario Bros.35 est le plus frappant, car, comme il s’agit d’un mode multijoueur gratuit, non seulement il ne peut pas être téléchargé, mais il ne sera en aucun cas possible d’y jouer.

En conséquence, beaucoup considèrent que le 31 mars sera un jour fatidique pour le fan de Nintendo et ont sévèrement critiqué cette nouvelle pratique de l’entreprise, en plus d’avoir la crainte qu’elle devienne courante.

Nintendo explique pourquoi il a sorti des jeux avec une période de vente limitée

Pour cette raison, dans une interview avec Polygon, on a demandé à Doug Bowser, président de Nintendo of America, ce qui avait poussé Nintendo à envisager ces types de versions limitées. Selon Bowser, cette action a été prise en capturant l’essence d’une célébration, qui est généralement un événement temporaire. De cette façon, les versions limitées ressembleraient au fonctionnement d’une fête réelle, ce qui ne dure pas éternellement.

«Bien sûr, je pense que j’utilise un mot simple: célébration. C’est juste une célébration du 35e anniversaire de Mario (…) Et avec certains de ces titres, nous avons senti qu’il y avait une opportunité de les sortir pour une période limitée », a déclaré Bowser, qui a également mentionné qu’ils avaient eu de très bons résultats. et pour illustrer, il a parlé de Super Mario 3D All-Stars, qui s’est déjà vendu à plus de 2,6 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. “De toute évidence, les consommateurs ont pu se réunir et en profiter.”

Dans le cas où vous l’avez manqué: Super Mario 3D All-Stars est devenu le jeu le plus vendu d’Amazon en 2020.

Les versions limitées deviendront-elles personnalisées chez Nintendo?

Alors que de nombreux joueurs ont rapidement acheté ces titres (en partie parce qu’ils savaient qu’ils ne pourraient pas le faire plus tard), il y a une crainte qu’un tel mouvement de vente devienne une routine dans le mode de fonctionnement de Nintendo. Mais apparemment ce ne sera pas le cas, du moins pour les titres conventionnels. “Et ce n’est pas une stratégie que nous allons utiliser de manière intensive, mais c’est une stratégie que nous pensons très unique pour cet anniversaire”, a expliqué Bowser.

Même dans ce cas, la question demeure de savoir si Nintendo continuera à le faire lors des prochains anniversaires importants, car Bowser a laissé la porte ouverte à une telle possibilité, en disant que “la décision a été prise autour de cet aspect caractéristique et festif”, donc il pourrait donner quelque chose à discuter dans le futur. “Je ne peux pas parler des projets après la fin du mois de mars”, a commenté le directeur.

Rappelons que Fire Emblem a récemment célébré son 30e anniversaire et pour le commémorer, Nintendo a lancé un jeu qui cessera également officiellement d’être vendu le dernier jour de mars 2021. C’est précisément cette année-là que la célébration du 35e anniversaire de The Legend of Zelda, si bientôt, nous verrons si Nintendo a également préparé quelque chose pour cette franchise dans le format de vente qu’elle a appliqué dans les jeux Super Mario et Fire Emblem.

Que pensez-vous de cette façon de distribuer les jeux? Souhaitez-vous que cela devienne courant dans le secteur Nintendo? Dites le nous dans les commentaires.

Un autre des produits anniversaire qui aura également un lancement limité est l’édition spéciale Super Mario Game & Watch, qui cessera également de vendre le dernier jour de mars. Heureusement, plusieurs jeux de cette sélection peuvent encore être trouvés à la vente, mais en raison de spéculations sur leur limitation, ils ont été initialement épuisés peu de temps après leur première disponibilité.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Super Mario en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source