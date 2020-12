Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo Switch est un énorme succès qui domine sur plusieurs marchés. En fait, sa popularité est si grande qu’elle a déjà dépassé la vente de la PlayStation 4 en Chine, l’un des marchés les plus lucratifs de l’industrie du jeu.

Selon un nouveau rapport Bloomberg, Nintendo Switch a vendu 1,3 million d’unités jusqu’à présent en 2020. C’est un chiffre qui prend en compte les ventes réalisées via les magasins officiels et le marché gris. De plus, c’est presque le double de ce que la PlayStation 4 et la Xbox One ont vendu au cours de la même période.

Avec les ventes de l’année dernière, Nintendo et Tencent ont réussi à expédier 3,95 millions d’unités de Nintendo Switch en Chine. A titre de comparaison, la PlayStation 4 s’est vendue 3,52 millions d’unités dans la région, tandis que la Xbox One est la moins vendue des 3 avec 1,24 million de consoles livrées.

Il s’agit sans aucun doute d’une réalisation impressionnante pour la console hybride. Après tout, il est depuis longtemps moins disponible sur le marché chinois que les consoles Sony et Xbox.

Pour vous donner une idée: la Nintendo Switch est officiellement arrivée en Chine le 10 décembre 2019 De son côté, la PlayStation 4 a fait ses débuts le 20 mars 2015 dans ce pays, tandis que la Xbox One est disponible en Chine à partir de le 29 septembre 2014.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La société chinoise qui a cloné la Famicom il y a plus de 30 ans fait faillite

Nintendo a un allié important pour réussir en Chine

Comme vous le savez, pendant longtemps, les consoles de jeux vidéo ont été interdites en Chine. En fait, il est encore très difficile de lancer une console de jeu vidéo dans ce pays et de la soutenir avec un logiciel en permanence. La situation est telle que des jeux tels que Zelda: Breath of the Wild et Animal Crossing: New Horizons n’ont pas encore pu faire leurs débuts dans cette région en raison du manque d’approbation du gouvernement.

C’est pourquoi il est important de savoir que l’une des raisons pour lesquelles le Switch a connu un tel succès est qu’il est arrivé en Chine avec le soutien de Tencent. Le géant chinois a utilisé sa portée promotionnelle pour aider les ventes de la Nintendo Switch. A cela il faut ajouter que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a conduit à une augmentation de la consommation de jeux.

Que pensez-vous du succès de la Nintendo Switch en Chine? Dites le nous dans les commentaires.

