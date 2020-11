Pas un, pas deux, pas trois millions. Nintendo Switch a publié près de sept millions de sourcils supplémentaires depuis la dernière mise à jour des chiffres de vente de sa console hybride fin août. Et tout cela sans lancer un grand titre depuis lors de la vente de consoles, du Black Friday ou de toute campagne de Noël! Combien gagnera-t-il à la fin de l’année?

Plus de 68 millions de personnes ont une Nintendo Switch à la maison

Pour être exact, le chiffre est passé de 61,44 millions à 68,3 millions de consoles. Malheureusement, le pourcentage de pénétration du marché de la version traditionnelle et du modèle allégé n’est pas connu. Ce que l’on sait, c’est qu’après avoir détrôné Wii U (13,56 millions), GameCube (21,74 millions), Nintendo 64 (32,93 millions) et Super Nintendo (49,10 millions), a une fois de plus détrôné officiellement une autre des consoles Big N, en l’occurrence la mythique Famicom / NES qui a vendu 61,91 millions. De là, les choses commencent à être des mots plus grands. Les prochaines cibles sont Nintendo 3DS (75,94 millions), Game Boy Advance (81,51 millions), Wii (101,63 millions), Game Boy (118,69 millions) et enfin l’inaccessible Nintendo DS (154,02 des millions).

3DS, vous êtes le suivant

Voir également

Sachant que Nintendo Switch est plus ou moins au milieu de son cycle de vie et qu’ils n’ont pas plus joué à la carte de test que la console qui semble imminente. Combien de millions pensez-vous qu’il atteindra à la fin de sa vie commerciale?

La source

Cela pourrait t’intéresser