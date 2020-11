La société prévoit de vendre 12 millions de consoles supplémentaires au cours du second semestre de l’exercice.

Ventes de Nintendo et sa console Nintendo Switch continuent avec style dans une année très atypique, et avec la nouvelle génération sur le point de débarquer. Le Big N a publié ce matin le rapport financier avec les résultats du premier semestre de son exercice, Avril à septembre 2020. Et il le fait en annonçant une nouvelle étape de vente: Nintendo Switch dépasse déjà 68 millions de consoles vendues.

Pour être plus précis, et comme en témoigne le portail de données financières de Nintendo, les ventes de Switch sont à 68,30 millions de consoles vendues au 30 septembre. Cela signifie que la société a vendu environ 7 millions de consoles Switch dans le monde au cours du trimestre juillet-septembre, si l’on compare le chiffre avec les 61,4 millions annoncés en août par Nintendo.

Super Mario 3D All-Stars a vendu 5,21 millions de jeux en septembreQuant à les jeux vidéo, Nintendo annonce également d’excellents résultats tout au long de la période. Super Mario 3D All-Stars, la collection de jeux Mario, s’est vendue au total 5,21 millions jeux en septembre, tandis que Paper Mario: The Origami King clôt le trimestre avec 2,82 millions exemplaires vendus. En cela, Nintendo souligne les excellentes ventes de jeux Switch tout au long de ce semestre, avec un total de 20 jeux Switch qui dépassent le million de ventes au cours de cet exercice, entre ses propres titres et des tiers.

Et, comme vous pouvez l’imaginer, Animal Crossing: New Horizons se démarque également, avec déjà plus de 26 millions d’exemplaires vendus. Au total, vente de matériel (Switch) pendant six mois sont 12,53 millions d’unités, soit une augmentation de 80,9% sur un an. Les ventes de jeux vidéo ont atteint 100,25 millions d’unités (soit une augmentation de 71,4%). Et les ventes numériques – jeux numériques, DLC et abonnements – atteignent 171,5 milliards de yens, un Croissance de 139,4% par rapport à 2019.

Switch Sales (Unités): 12,53 millions.

Ventes de jeux (unités): 100,25 millions.

Ventes numériques (yen): 171,5 milliards.

Ventes mobiles (yens): 26,7 milliards.

Nintendo triple ses bénéfices pour le semestre par rapport à 2019Avec cela, le ventes totales de commutateurs, entre matériel, logiciel et numérique, ont signifié 730,913 millions de yens pour l’entreprise d’avril à septembre, contre 405 588 millions enregistrés à la même période de 2019, une croissance de 80,2%. De gros chiffres, qui ont poussé les données mondiales de l’entreprise à 297,496 millions de yens de profit pour ces 6 mois, qui sont le triple des chiffres de l’an dernier (85173 millions) avec un Croissance de 249,3%.

Regard vers l’avenir, prévisions nintendo pour l’année fiscale (mars 2021) sont 440.000 millions de yens de bénéfices, et la chose la plus frappante pour les utilisateurs, la société prévoit de vendre 24 millions de consoles Nintendo Switch au total sur la période. Autrement dit, 12 millions de consoles supplémentaires sur lesquelles elles ont déjà été vendues au cours de ce premier semestre. Nous verrons si l’entreprise réussit, mais en attendant, nous vous laissons l’analyse de Pikmin 3 Deluxe et de ce gameplay complet de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm.

