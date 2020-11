La console atteint les deuxièmes meilleurs chiffres de n’importe quelle console puisqu’il y a des records.

Nintendo Switch a enregistré d’énormes ventes au cours des dernières années. En fait, hier encore, nous avons appris que la console avait été l’été le plus vendu aux États-Unis (juillet – septembre), avec des chiffres de ventes qui n’avaient pas été enregistrés depuis 2009. Et un mois plus tard, elle a atteint des chiffres inédits. depuis 2008. Selon le dernier rapport du NPD Group, axé sur les États-Unis, Nintendo Switch a signé ses meilleures ventes historiques pour le mois d’octobre.

Au total, ils ont été vendus plus de 735 000 consoles Nintendo Switch et Lite aux États-Unis en octobre, avec une immense croissance de 136% par rapport à 2019, plus du double. Ce ne sont pas seulement les meilleures données de la console, mais aussi les deuxième meilleur chiffre de tous les temps pour un octobre dans le pays, dépassé seulement par les 807000 unités vendues Wii en 2008. La réalisation est si importante que Nintendo of America elle-même a offert une déclaration officielle pour accompagner le rapport NPD.

Le système a encore de nombreuses années et de grands jeux à venirDoug Bowser“Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite continuent d’offrir expériences de jeu uniques à la télévision ou en déplacement, offrant aux acheteurs saisonniers le choix d’un système de jeu adapté à leur style de vie », dit-il. Doug Bowser, président de NoA. “Voir les chiffres de croissance aussi motivants que ceux du quatrième octobre de Nintendo Switch montre que le système a beaucoup plus d’années et de grands jeux à venir. “

Avec octobre, Nintendo Switch maintient une série de 23 mois consécutifs en tant que console la plus vendue en Amérique, la plus longue séquence depuis que NPD Group a conservé des records. Ceci, avec un total de 22,5 millions de consoles vendus dans le pays, sur ce total de plus de 68 millions de commutateurs Nintendo vendus dans le monde que nous avons rencontrés le mois dernier. Nintendo a également mis à jour les données de vente officielles de ses jeux, où Animal Crossing: New Horizons dépasse 26 millions de ventes.

