Que Nintendo Switch est un succès, personne n’en doute, et c’est que la console Nintendo est imparable. Il suffit de consulter les dernières données financières de la société japonaise, où nous avons pu savoir que Nintendo Switch a dépassé les 68 millions de consoles vendues, atteignant et dépassant ainsi la mythique NES. Évidemment, pour qu’une console soit un best-seller, ses jeux doivent l’être aussi. L’une des sagas de jeux vidéo les plus réussies est Just Dance, la saga dance d’Ubisoft qui vient de lancer son dernier titre sur le marché, Just Dance 2021, où l’on peut danser sur des chansons comme “Rain On Me” de Lady Gaga et Ariana Grande, ” Blinding Lights »de The Weenknd,« Don´t Star Now »de Dua Lipa et bien d’autres.

Les EAU dansent au rythme de Just Dance 2021

Bien que nous soyons sur le marché depuis plus de trois ans avec Nintendo Switch, très peu de packs de jeux et de consoles ont été mis en vente. Pour profiter du lancement de Just Dance 2021, un bundle Nintendo Switch a été annoncé avec le jeu de danse au format physique. N’oubliez pas que ce n’est pas la première fois qu’une console Nintendo sort dans un pack avec le jeu le plus dansant de tous les temps, puisque Wii U avait un pack avec Just Dance 2014.

Cependant, nous devons dire que ce pack Nintendo Switch avec Just Dance 2021 n’a été annoncé qu’aux Emirats Arabes Unis. Nous ne savons toujours pas si ce pack sera lancé dans d’autres pays ou ne restera que dans le pays arabe, donc si nous connaissons de nouvelles informations, nous vous en informerons au plus vite.

